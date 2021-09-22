Üye Girişi
PES 2022 ne zaman çıkacak? PES'in yeni oyunu eFootball oynanış detayları! PES 22 çıkış tarihi! - Son Dakika

PES 2022 ne zaman çıkacak? PES'in yeni oyunu eFootball oynanış detayları! PES 22 çıkış tarihi!

22.09.2021 10:52
PES 2022 ne zaman çıkacak? PES'in yeni oyunu eFootball oynanış detayları! PES 22 çıkış tarihi!

Eski ismi PES, yeni ismi eFootball olan popüler futbol oyunu eFootball 2022 için çıkış tarihi açıklandı. Oyun PC, PS5, PS4, Xbox One ve Xbox Series X/S'de oynanabilecek. PC kullanıcıları Steam üzerinden oyunun keyfini çıkarabilecekler. Ayrıca oyunun sadece dijital kopya olarak satışa sunulacağı da açıklandı. Bu, size en yakın oyun perakende mağazasını ziyaret etme ve eFootball isteme seçeneğiniz olmayacağı anlamına gelebilir. eFootball ne zaman çıkacak? PES 2022 çıkış tarihi!

PES 2022 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Konami Digital Entertainment'ın yaptığı popüler oyun serisi PES'in bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda ismi eFootball olarak değiştirildi. Futbol tutkunları için tamamen ücretsiz olarak erişime açılacak eFootball 2022'nin, çıkış tarihi açıklandı. İşte, PES 22 çıkış tarihi!

PES 2022 ÇIKIŞ TARİHİ

eFootball, 30 Eylül 2021'de dünya çapında ilk kez PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 ve PC (Steam) için oynaması ücretsiz bir platform olarak piyasaya sürülecek. eFootball, ilerleyen zamanlarda iOS ve Android üzerinden mobil cihazlar için de çıkış yapacak.

PES'in yeni oyunu eFootball 2022'nin çıkış tarihi duyuruldu!

eFootball serisinin yapımcısı Seitaro Kimura, oyunla ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"Bu yıl gerçekleştirdiğimiz birçok değişiklikle, oyuncuların ilk olarak futbol oyunumuzun sahada yaşatacağı hissi anlamasının önemli olduğuna inanıyoruz – son derece gerçekçi ve gerçek dünya futboluna duyduğumuz tutkunun bir yansıması. PES ve Winning Eleven oyunlarını geliştirirken biriktirdiğimiz onlarca yıllık deneyim, dünyanın dört bir yanındaki futbolsevere ulaşmak amacıyla eFootball'a aktarıldı. Bu eşsiz bir yolculuğun başlangıcı ve gelecek için büyük planlarımız var."

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

EFOOTBALL OYNANIŞ DETAYLARI

Topa dokunuşu kontrol etme

Oyuncular aynı gerçek futbolda olduğu gibi topa ilk dokunuştan depara kadar hem top sürme hızını hem de şutların sertliğini kontrol edebilecek. Ek olarak eFootball™, PlayStation®5'te futbolcu hareketlerinin farkını hissettirmek için kontrolcünün dokunsal geri bildirimini ve uyarlanabilir tetiklerini kullanacak*.

Defans oyuncusunu kandırma

Oyunculara topu nasıl saklayacaklarını kontrol etme konusunda daha fazla özgürlük vererek neredeyse her oyunu karşılıklı bir akıl oyununa dönüştürdük*. Sezgisel komutlar aracılığıyla çok çeşitli top sürme ve vücut çalımı hareketleri kullanabileceksiniz. Bunlar bir araya geldiğinde, karşı karşıya kaldığınız pozisyonlar hem hücum hem de defans oyuncuları için heyecan verici bir deneyim sunacak.

Top çalma ve yeni fırsatlar yaratma

Oyuncular, rakiplerinin şutlarını vücutlarını öne atarak veya vuruşu okuyup pası keserek bloke edebiliyorlar. Doğal olarak, rakibin kalesine yakın bir pozisyonda top çalarak mükemmel bir gol fırsatına sahip olabileceksiniz.

Fiziksel Mücadele

eFootball™, gerçek hayattaki futbolda çok önemli olan "fiziksel savunmayı", defans sırasında bir hücum komutuyla aktive ettiriyor. Buna ek olarak, hücum takımı da topu oyunda tutmak için vücutlarını kullanabiliyor, bu da hem hücum hem de defans oyununu daha dinamik hale getiriyor.

Keskin Vuruş (Sharp Kick)*

Yepyeni animasyonlarla gelen "keskin vuruş" seçeneği, oyunu daha da teknik ve heyecanlı hale getirecek. Oyuncular, keskin ortalar, hızlı aşırtma paslar ve havadan şutlar gibi özel vuruşlar yapabilecekler. Bu yeni hareketlerin gerçekleştirilmesi daha fazla zaman aldığından, oyuncuların maç sırasında doğru anları seçmeleri büyük önem taşıyor.

Bire Bir Karşılaşmalar

eFootball™ geliştirme ekibi, yeni bir "1vs1" kazanma/kaybetme kural seti oluşturmak için gerçek hayattaki futbol taktiklerini analiz etti. Motion Matching (Hareket Eşleştirme) teknolojisi ile oyun, her oyuncunun hareketini etkilemek için topu, hareket hızını, vücut yönünü, fiziksel kabiliyeti ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak değerlendiriyor. Bu kazan/kaybet kuralları, yeniden elden geçirilmiş faul kararları da dahil olmak üzere oyunu daha inandırıcı kılmak için futbolcu hareketiyle birlikte çalışıyor.

Gelişmiş takım oyunu ve yeni kontroller

Takım oyunu futbolun olmazsa olmazı; bu nedenle topsuz oyuncuları kontrol eden yapay zekâ yenilendi. Oyuncular bunu yeni hücum ve defans kontrolleriyle birleştirerek istedikleri gibi oynama özgürlüğüne sahip olacaklar.

Yeni bir kamera: Kapışma (Duel)

Yeni "Duel" kamerası, oyuncu 1vs1 durumundayken kamerayı yakınlaştırır ve oyuncunun birebir karşılaşma sahnesinin keyfini daha yakın bir mesafeden çıkarmasını sağlar. Oyuncu serbest durumdayken, görüş alanı genişler ve oyuncunun doğru anda uzun bir pas göndermesine izin verir.

Genel iyileştirmeler

Yeni Motion Matching (Hareket Eşleştirme) animasyon sistemi, çok daha doğal ve akıcı oyuncu hareketleri yaratıyor. Ayrıca, bir araştırma merkeziyle yapılan iş birliği sayesinde top hareketinde de yeni geliştirmeler sağlandı. Son olarak, Sorunsuz Yeniden Başlatma (Seamless Restart) sistemi sayesinde maç sırasında aksiyon asla durmayacak.

PES 2022 ne zaman çıkacak? PES'in yeni oyunu eFootball oynanış detayları! PES 22 çıkış tarihi!

PlayStation 5, PES 2022, oyunlar, Konami, Futbol, PES, PES, Son Dakika

Son Dakika Gamegar PES 2022 ne zaman çıkacak? PES'in yeni oyunu eFootball oynanış detayları! PES 22 çıkış tarihi! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü
Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu! 15:15 Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu! HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez! 14:58 HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez! ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak 13:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not 10:55 Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not

Son Dakika Haberleri
15:14 Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu!
15:00 Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı
14:57 HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez!
14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü
14:48 CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı
14:45 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı
14:39 Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!
14:35 Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı
14:29 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25
14:25 Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor! 83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor!         
15:18
Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı         
15:01
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi         
09:28
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 15:24:05. #1.12#
SON DAKİKA: PES 2022 ne zaman çıkacak? PES'in yeni oyunu eFootball oynanış detayları! PES 22 çıkış tarihi! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement