Peş peşe 5 kişiyi silahla yaralayıp polise teslim oldu - Son Dakika
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Peş peşe 5 kişiyi silahla yaralayıp polise teslim oldu

31.08.2022 18:36
Peş peşe 5 kişiyi silahla yaralayıp polise teslim oldu

Peş peşe 5 kişiyi silahla yaralayıp polise teslim oldu İnşaatta çalışan 3 işçiyi silahla vurup olay yerinden kaçan, 2 kişiyi daha silahla yaralayan şahıs polise teslim oldu Samsun'da patronunun inşaatında çalışan 3 işçiyi silahlı yaralayıp kaçan, daha sonra patronunun ortağı ile yanındaki...

Peş peşe 5 kişiyi silahla yaralayıp polise teslim oldu

İnşaatta çalışan 3 işçiyi silahla vurup olay yerinden kaçan, 2 kişiyi daha silahla yaralayan şahıs polise teslim oldu

SAMSUN - Samsun'da patronunun inşaatında çalışan 3 işçiyi silahlı yaralayıp kaçan, daha sonra patronunun ortağı ile yanındaki kişiyi silahla vuran şahıs polise teslim oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk E.Ç. adlı şahıs patronu Gökhan K.'nin inşaatına giderek burada çalışan inşaat işçilerinin üzerine tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda inşaat işçileri Mustafa K.(36), Murat Ö.ve Musa O.vurarak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden araçla kaçan silahlı saldırgan Ufuk E.Ç. kısa süre sonra Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki rent a car işleten patronunun ortağı Özgür T.ile yanında bulunan Mümin O.Ç.'ye tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıya uğrayan iki kişi de yaralandı. Silahlı saldırgan ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırı olayında yaralanan inşaat işçileri ise haksız yere vurulduklarını söylediler. Gözaltına alınan Ufuk E.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Peş peşe 5 kişiyi silahla yaralayıp polise teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Peş peşe 5 kişiyi silahla yaralayıp polise teslim oldu - Son Dakika
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