Peş peşe 'Boğaz'dan geçtiler
5 dakika önce
İSTANBUL Boğazı'ndan 2 Rus askeri gemisi peş peşe geçti.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:57 Kaynak: DHA
İSTANBUL Boğazı'ndan 2 Rus askeri gemisi peş peşe geçti. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Rus Donanmasına ait SB 739 Borda numaralı askeri römorkör ile Rus Donanmasının Karadeniz
filosuna ait 908 Borda numaralı mayın gemisi olan Vice Admiral Zakharin saat 08.00 sıralarında peş peşe Marmara Denizi
'nden İstanbul Boğazı
'na giriş yaptı. İki Rus gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan askeri gemiler Karadeniz'e açıldı.
Sivas'ta bulunan fosiller, dünya tarihine ışık tutacak Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale'den geçti Egemen Bağış'ın büyükelçi atanması için Türkiye'nin, Çekya ile temasa geçildiği iddia edildi Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı