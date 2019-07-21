Son Dakika Haberleri: Peş peşe 'Boğaz'dan geçtiler
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Peş peşe 'Boğaz'dan geçtiler

1 saat önce

İSTANBUL Boğazı'ndan 2 Rus askeri gemisi peş peşe geçti.

Peş peşe 'Boğaz'dan geçtiler, System.String[]
İSTANBUL Boğazı'ndan 2 Rus askeri gemisi peş peşe geçti. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Rus Donanmasına ait SB 739 Borda numaralı askeri römorkör ile Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait  908 Borda numaralı mayın gemisi olan Vice Admiral Zakharin saat 08.00 sıralarında  peş peşe Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İki Rus gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan askeri gemiler Karadeniz'e açıldı.


İstanbul Boğazı, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:12 Kaynak: DHA
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