Peş peşe gelen ve durmayan metrobüslere isyan eden adamın çözümü şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Peş peşe gelen ve durmayan metrobüslere isyan eden adamın çözümü şaşırttı

10.06.2022 00:31

İstanbul'da peş peşe gelen ve durakta durmadan giden metrobüslere sinirlenen adam isyan etti. Beylikdüzü durağında bekleyen bir vatandaş, metrobüsün önünde durarak sürücüyle tartıştı.

Beylikdüzü Metrobüs Durağında arka arkaya geçen 5 metrobüs, duraktaki yoğunluğa rağmen durmayarak yoluna devam etti. Metrobüslerin durmaması durakta bekleyenleri isyan etme dereceğine getirdi.

BİR VATANDAŞ METROBÜSÜN ÖNÜNDE DURDU

Bu sırada durakta bekleyen bir vatandaş, güzergaha çıkarak dörtlü sinyallerini yakarak durmayıp devam edecek olan, başka bir metrobüsün önünde durdu. Metrobüs sürücü ise fren yaparak durakta beklemek zorunda kaldı. Metrobüslerin durmayıp devam etmesine tepki amaçlı yola çıkan vatandaş, bir süre metrobüs şoförüne sitemde bulundu.

METROBÜSÜN KAPISI AÇILDI

Metrobüsün kapılarını açmasının ardından ise, vatandaşlar araçlara binip yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar ise üstgeçitte bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

YORUMLAR
500
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Peş peşe gelen ve durmayan metrobüslere isyan eden adamın çözümü şaşırttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Peş peşe gelen ve durmayan metrobüslere isyan eden adamın çözümü şaşırttı
00:14 Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi: Limiti 25 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si oldu
23:53 Tüketici genel vade sınırı, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay oldu
23:35 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak adımlardan ilkini açıklamasıyla dolar yükseldi
23:02 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran tarihinden itibaren yapılacak
22:51 Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı
22:27 Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi" çıkışı tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, özür videosu yayınladı
22:25 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz
21:31 Roma, gözünü milli futbolculara dikti! Yunus Akgün ve Zeki Çelik'i radarına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 00:45:04. #1.13#
SON DAKİKA: Peş peşe gelen ve durmayan metrobüslere isyan eden adamın çözümü şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement