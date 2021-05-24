Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor - Son Dakika

Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor

24.05.2021 11:00
Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor, System.String[]

Güzel oyuncu Demet Özdemir'in, başrolü olduğu Doğduğun Ev Kaderindir geçtiğimiz haftalarda final yaparak ekranlara veda etmişti. Yoğun iş temposunun ardından Özdemir ise soluğu sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatilde aldı. Güneşin tadını çıkaran güzel oyuncunun, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ise takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden biri. 29 yaşındaki güzel oyuncu, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Hızını alamayan Özdemir, üst üste cesur pozlar paylaştı.

"AKŞAM GÜNEŞİNİ KAÇIRMIYORUM"

Havuzun içinde deniz yatağında sere serpe poz veren ünlü oyuncu, tatil pozlarına ara vermeden bir yenisi daha ekledi. Siyah mayosuyla poz veren Demet Özdemir sosyal medyayı yaktı geçti. Özdemir paylaşımına, "Akşam güneşini hiç bir şartla kaçırmıyorum" notunu ekledi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tatillerinde oyuncu Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran da eşlik ediyor.

Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor

İşte Demet Özdemir'in tatilinden kareler...

Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor
Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor
Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor
Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor
Art arda tatil pozlarını paylaşan Demet Özdemir, siyah mayolu fotoğrafıyla hayran bırakıyor
Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor - Son Dakika Magazin


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