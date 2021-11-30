Peşaver'in ilk köpek barınağı - Son Dakika

Köpek barınağından detaylar

Yaralı hayvanların tedavisinin yapılması

Masood'un köpekleri beslemesi

Zeba Masood ile röportaj Pakistan Peşaver'de 'Şanslı Hayvanları Koruma Barınağı' 59 yaşındaki Zeba Masood tarafından şehrin ilk köpek barınağı olarak kuruldu. Hayvan hakları dernekleri tarafından da desteklenen barınak yaklaşık 300 köpeğe ev sahipliği yapıyor. Barınak büyük ölçüde kendi kendini finanse etse de bazı masraflar ise hem dernekler hem de Masood'un babasına ait olan özel bir mühendislik üniversitesi tarafından karşılanıyor.