Son Dakika › Dünya › 'Peşindeki tecavüzcü': Şili'de doğup tüm dünyaya yayılan bir kadın çığlığı - Son Dakika Dünya
'Peşindeki tecavüzcü': Şili'de doğup tüm dünyaya yayılan bir kadın çığlığı
7 saat önce
'Peşindeki tecavüzcü': Şili'de doğup tüm dünyaya yayılan bir kadın çığlığı
"Suç bende değil, her neredeysem ne giydiysem suç bende değil: Tecavüzcü sensin"
Bu cümle cinsel şiddet ve cinsiyetçilikle karşı karşıya kalan kadınların seslerini tüm dünyaya duyurmasını sağlayan bir marşın ilk kuplesi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:14
'Komünist Başkan' Tunceli Belediyesi'ndeki 'regl izni'ni değerlendirdi: Benim kararım değil Sokak ortasında darp edilen genç kız: Kıskandı ve şiddet uyguladı, şikayetçi değilim ABD'de tepki çeken görüntü! Canlı yayında kadın muhabiri taciz etti Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi