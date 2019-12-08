Son Dakika Haberleri: 'Peşindeki tecavüzcü': Şili'de doğup tüm dünyaya yayılan bir kadın çığlığı
Son Dakika Dünya 'Peşindeki tecavüzcü': Şili'de doğup tüm dünyaya yayılan bir kadın çığlığı - Son Dakika Dünya

'Peşindeki tecavüzcü': Şili'de doğup tüm dünyaya yayılan bir kadın çığlığı

7 saat önce

'Peşindeki tecavüzcü': Şili'de doğup tüm dünyaya yayılan bir kadın çığlığı

'Peşindeki tecavüzcü': Şili'de doğup tüm dünyaya yayılan bir kadın çığlığı, System.String[]

"Suç bende değil, her neredeysem ne giydiysem suç bende değil: Tecavüzcü sensin"


Bu cümle cinsel şiddet ve cinsiyetçilikle karşı karşıya kalan kadınların seslerini tüm dünyaya duyurmasını sağlayan bir marşın ilk kuplesi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:14 
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