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PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ HUSUMETLİSİNİ KARIŞTIRIP, KARANLIKTA BAŞKASINI VURMUŞ - Son Dakika

PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ HUSUMETLİSİNİ KARIŞTIRIP, KARANLIKTA BAŞKASINI VURMUŞ

31.12.2021 09:54

ADANA'da arkadaşlarıyla kaldırımda yürüyen Hakan Aktaş'ı (20) ensesinden vurarak ağır yaralayan Volkan Çiçekli (38), park halindeki otomobilinde yakalandı.

ADANA'da arkadaşlarıyla kaldırımda yürüyen Hakan Aktaş'ı (20) ensesinden vurarak ağır yaralayan Volkan Çiçekli (38), park halindeki otomobilinde yakalandı. Çiçekli ifadesinde, F.U. ile aralarında husumet olduğunu ve bu kişiye uyuşturucu sattığı için savaş açtığını, karanlıkta Hakan Aktaş'ı husumetlisi sanıp yanlışlıkla vurduğunu ileri sürdü.

Olay, 29 Aralık gecesi Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Park ettiği aracından inen Hakan Aktaş, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Ensesine ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Aktaş, kanlar içerisinde yere yığıldı, saldırgan ise otomobile binerek kaçtı. Aktaş'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Aktaş, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Volkan Çiçekli olduğunu tespit etti. Çiçekli, Sarıçam ilçesinde park halindeki otomobilinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

HUSUMETLİSİ SANMIŞ

Emniyete götürülen Volkan Çiçekli ifadesinde, Hakan Aktaş'ı karanlıkta husumetlisi sanıp vurduğunu öne sürerek, 'Husumetli olduğum F.U.'nun aracını gördüm. İçinde olduğum otomobilden inip, yürüyerek peşine düştüm. Sokak arasında onu vurduğumu sanıp, olayla alakası olmayan Hakan Aktaş'ı vurduğumu sonradan öğrendim. Karanlıkta olduğum için karıştırdım' dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Çiçekli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hakan Aktaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ HUSUMETLİSİNİ KARIŞTIRIP, KARANLIKTA BAŞKASINI VURMUŞ
PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ HUSUMETLİSİNİ KARIŞTIRIP, KARANLIKTA BAŞKASINI VURMUŞ
PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ HUSUMETLİSİNİ KARIŞTIRIP, KARANLIKTA BAŞKASINI VURMUŞ
PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ HUSUMETLİSİNİ KARIŞTIRIP, KARANLIKTA BAŞKASINI VURMUŞ
PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ HUSUMETLİSİNİ KARIŞTIRIP, KARANLIKTA BAŞKASINI VURMUŞ
PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ HUSUMETLİSİNİ KARIŞTIRIP, KARANLIKTA BAŞKASINI VURMUŞ

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Hakan Aktaş, Uyuşturucu, Aralık, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ HUSUMETLİSİNİ KARIŞTIRIP, KARANLIKTA BAŞKASINI VURMUŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: PEŞİNE DÜŞTÜĞÜ HUSUMETLİSİNİ KARIŞTIRIP, KARANLIKTA BAŞKASINI VURMUŞ - Son Dakika
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