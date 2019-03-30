Son Dakika Haberleri: Peskov: "Abd'den Venezuela Krizini Görüşme İsteği Gelmedi"

Peskov: "Abd'den Venezuela Krizini Görüşme İsteği Gelmedi"

24 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Venezuela krizini görüşeceğiz" açıklamasına karşılık ABD tarafından böyle bir talebin gelmediğini açıkladı.

Peskov:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Venezuela krizini görüşeceğiz" açıklamasına karşılık ABD tarafından böyle bir talebin gelmediğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD tarafından Venezuela krizini görüşmek üzere herhangi bir talebin gelmediğini açıkladı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Peskov, "Şimdiye kadar ABD'den bir telefon görüşmesi veya ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'le ister ikili görüşme ister G20 toplantısı dahilinde Venezuela krizini görüşme isteği almadı" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela'daki krizi Rus lider Vladimir Putin'le görüşeceğini açıklamış, "Sosyalizm hakkında konuşacağız. Venezuela'ya bakın. Bu konuyla ilgili birçok insanla konuşacağız. Belki Başkan Putin ile belki de Çin'in Başkanı Xi Jinxing ile" ifadelerini kullanmıştı.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:36 Kaynak: İHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'in Yolladığı 65 Tonluk Tıbbi Malzeme Yardımı Venezuela'ya Ulaştı Kıvanç Tatlıtuğ'un Haciz Davası Bitti ABD Başkanı Trump, Meksika Sınırını Kapatma Tehdidini Yineledi Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 20:00:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Peskov: "Abd'den Venezuela Krizini Görüşme İsteği Gelmedi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]