Son Dakika Haberleri: Peskov: ABD'ye Müdahale Ettiğimiz İddiaları Gülünç

Peskov: ABD'ye Müdahale Ettiğimiz İddiaları Gülünç

35 dakika önce

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını etkilediği yönündeki iddiaların gülünç olduğunu söyledi.

Peskov: ABD'ye Müdahale Ettiğimiz İddiaları Gülünç, System.String[]
Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını etkilediği yönündeki iddiaların gülünç olduğunu söyledi. Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, uluslararası basında Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları üzerinde illegal bir şekilde etki sahibi olduğu yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı. Benzer iddialar hakkında şu ana kadar bir kanıt bulunamadığını belirten Peskov, "Böyle birçok soruşturma var ki bunlar da kendi kendilerini çürüttü. Genel olarak çok ciddi görünmüyorlar. Başlatılan hiçbir soruşturma ciddi bir bulgu elde edemedi. Bunların hepsi gülünesi" dedi. Konu hakkında açılacak benzer davalarla ilgili Rusya'nın herhangi bir müdahalesinin olmayacağını aktaran Peskov, "Genel olarak bu ihtimallerden hiçbiri bizim işimiz değil. Bu tamamen ABD'nin meselesi" şeklinde konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:16 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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