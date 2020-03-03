Peskov'dan Türk-Rus güçlerinin karşı karşıya gelme ihtimaline karşı açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Peskov'dan Türk-Rus güçlerinin karşı karşıya gelme ihtimaline karşı açıklama - Son Dakika

Peskov'dan Türk-Rus güçlerinin karşı karşıya gelme ihtimaline karşı açıklama

7 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türk ve Rus kuvvetlerinin Suriye'de karşı karşıya gelme ihtimalini değerlendirerek, 6 Mart'ta yapılacağı iddia edilen İdlib konulu dörtlü zirvenin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Peskov'dan Türk-Rus güçlerinin karşı karşıya gelme ihtimaline karşı açıklama, System.String[]

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türk ve Rus kuvvetlerinin Suriye'de karşı karşıya gelme ihtimalini değerlendirerek, 6 Mart'ta yapılacağı iddia edilen İdlib konulu dörtlü zirvenin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'de gerçekleştirdiği saldırılar ve Rusya'nın rejime doğrudan destek vermesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türk ile Rus ordusunun karşı karşıya gelme riskiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, bir gazetecinin İdlib'de Türk ve Rus askerinin çatışma ihtimaliyle ilgili sorduğu soruya, "İki ülkenin askeri güçleri arasındaki yakın temas ve diyalog sayesinde bu riski en aza indirebileceğimizi umuyorum" dedi.

Peskov; Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa liderleri arasında 6 Mart'ta yapılacağı iddia edilen İdlib konulu dörtlü zirvenin gerçekleşmeyeceğini söyleyerek, "Böyle bir toplantı koordine edilmedi. Şu an böyle bir planlama yok. Putin'in bu tarihte başka planları var. Rusya'da bölgesel ziyaretler gerçekleştirecek" dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan bağımsız bir heyet tarafından Suriye'de insan hakları ihlallerine dair yayınlanan raporda rejim güçlerinin eleştirilmesi ve hak ihlalleri gerçekleştirildiğinin savunulmasına cevap veren Peskov, "Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz. Bu rapor İdlib'de teröristler saldırdıktan 2 gün sonra yayınlandı. Hiçbir komisyon olup bitenler konusunda sağlıklı bilgi alamaz. Bu komisyon terörist grupların tek taraflı saldırıları hakkında hiçbir şey açıklamıyor" dedi.

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye sınırında helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı
ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi Beşşar Esed, Suriye'de genel seçim tarihini açıkladı Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:38:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Peskov'dan Türk-Rus güçlerinin karşı karşıya gelme ihtimaline karşı açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]