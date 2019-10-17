Peskov: Erdoğan ve Putin, Soçi'de Suriye'deki duruma ilişkin görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in önümüzdeki hafta Soçi'de Suriye'deki duruma ilişkin görüşeceklerini açıkladı. Peskov, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin, "Sıra dışı bir mektup" yorumunu yaptı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, Peskov'un, "Suriye'deki gelişmelere dair duruşumuz bellidir ve herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ancak, Suriye'nin kuzeyindeki durum, harekata bağlı olarak gergin ve bu tabi ki Soçi'de Erdoğan ve Putin arasında görüşülecek önemli bir konu olacak" ifadelerini kullandığı belirtildi.

'SIRA DIŞI BİR MEKTUP'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin de açıklama yapan Peskov, "Böyle bir dil, devlet liderlerinin yazışmalarında nadiren bulunur. Çok sıra dışı bir mektup" dedi.