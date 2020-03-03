Peskov: İki ülke arasında diyalog çatışma riskini azaltır

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü, Dmitry Peskov, Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderlerinin 6 Mart'ta görüşmelerine dair bir planın olmadığını açıkladı.

Peskov, böyle bir toplantının daha kararlaştırılmadığını belirterek, "Hayır, böyle bir toplantı planlanmadı" dedi. Peskov, 5 Mart'ta başkent Moskova'da gerçekleşecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin sonuçlarını beklemenin daha iyi olduğunu söyledi.Ayrıca Peskov, Moskova ve Ankara'nın, Suriye'nin İdlib bölgesinde silahlı çatışma riskini en aza indirebileceklerini belirterek, "İki ülkenin ordusu yakın temas ve diyaloğu sürdürdükçe riski en aza indirebileceğimizi umuyoruz" dedi.