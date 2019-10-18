Peskov: Moskova anlaşmayla ilgili bilgi almayı bekliyor

Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, Peskov, Moskova'nın, Suriye 'nin kuzeyindeki harekatın askıya alınması yönünde Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata dair Ankara'dan bilgi almayı beklediğini belirti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov. Moskova 'nın Türkiye 'nin ABD ile yaptığı mutabakata dair Ankara 'dan bilgi almayı beklediğini belirti.

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