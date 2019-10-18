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Son Dakika Dünya Peskov: Moskova anlaşmayla ilgili bilgi almayı bekliyor

Peskov: Moskova anlaşmayla ilgili bilgi almayı bekliyor

15 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov. Moskova'nın Türkiye'nin ABD ile yaptığı mutabakata dair Ankara'dan bilgi almayı beklediğini belirti.

Peskov: Moskova anlaşmayla ilgili bilgi almayı bekliyor, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov. Moskova'nın Türkiye'nin ABD ile yaptığı mutabakata dair Ankara'dan bilgi almayı beklediğini belirti.

Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, Peskov, Moskova'nın, Suriye'nin kuzeyindeki harekatın askıya alınması yönünde Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata dair Ankara'dan bilgi almayı beklediğini belirti.


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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:43 Kaynak: DHA
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