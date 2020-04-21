Peskov: Petrol vadelilerindeki düşüş

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Batı Teksas hampetrolünün Mayıs teslimi vadeli fiyatında dün yaşanan gelişmelerin "sırf spekülatif hareketlere dayalı işlemler" olduğunu savundu.

Peskov, West Texsas Intermediate piyasasındaki çöküşün, Mayıs vadeli işlemlerin teslim tarihlerinin yaklaşmasından kaynaklı hareketlerin sonucu olduğunu vurguladı.

Bütün bunlara karşın, vadeli piyasaların sert çakıldığını, gerçekte petrol fiyatlarının negatife dönmediğini savunan Peskov, bu nedenle ABD petrol piyasalarında yaşananların "kıyamet alameti" gibi algılanmaması gerektiğini vurguladı.

ABD'de, talepteki sert düşüşün yanında depolama sorunları nedeniyle Mayıs vadeli petrol fiyatları tarihte ilk kez eksiye düştü.

ABD petrol üretim bölgelerindeki depolama tesislerinde kapasitelerin dolmasına karşın üretimin devam etmesi üzerine, kısa süre de olsa ABD Batı Teksas hampetrolün varil fiyatı çok kısa süre de olsa "eksi 40 dolar" düzeyini gördükten sonra "eksi 37.63 dolara" toparlandı.

ABD hafif ham petrolünün fiyatları daha sonra sığ işlemlerde toparlanarak varil başına 1.76 dolar düzeyine döndü.