Son Dakika Haberleri: Peskov: Putin ve Erdoğan, Suriye'ye ilişkin görüşmelerine devam edecek
Son Dakika Dünya Peskov: Putin ve Erdoğan, Suriye'ye ilişkin görüşmelerine devam edecek

Peskov: Putin ve Erdoğan, Suriye'ye ilişkin görüşmelerine devam edecek

11 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'deki harekata dair görüşmelerinin süreceğini söyledi.

Peskov: Putin ve Erdoğan, Suriye'ye ilişkin görüşmelerine devam edecek, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'deki harekata dair görüşmelerinin süreceğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Peskov, "Genel olarak, Rus ve Türk tarafları temas halinde. Başkanların bu konuda doğrudan iletişime devam edecekleri göz ardı edilemez" ifadelerini kullandı.


Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Suriye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:42 Kaynak: DHA
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