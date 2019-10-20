Peskov: Putin ve Erdoğan, Suriye'ye ilişkin görüşmelerine devam edecek
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'deki harekata dair görüşmelerinin süreceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:42 Kaynak: DHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'deki harekata dair görüşmelerinin süreceğini söyledi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Peskov, "Genel olarak, Rus ve Türk tarafları temas halinde. Başkanların bu konuda doğrudan iletişime devam edecekleri göz ardı edilemez" ifadelerini kullandı.
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