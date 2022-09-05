Kremlin, AB Vize Kısıtlamalarına Ciddi Karşılık Vereceğini Söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin, AB Vize Kısıtlamalarına Ciddi Karşılık Vereceğini Söyledi

05.09.2022 13:19
Kremlin, AB Vize Kısıtlamalarına Ciddi Karşılık Vereceğini Söyledi

Peskov, Rusya'nın vereceği karşılığın, simetrik olsun ya da olmasın kesinlikle Rusya'nın çıkarlarını karşılayacağını söyledi.

Peskov, Rusya'nın vereceği karşılığın, simetrik olsun ya da olmasın kesinlikle Rusya'nın çıkarlarını karşılayacağını söyledi.

MOSKOVA, 5 Eylül (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Pazar günü yaptığı açıklamada, AB'nin resmi olarak Rus vatandaşlarına vize kısıtlamaları getirmesi halinde Moskova'nın ciddi misilleme önlemleri alacağını söyledi. Peskov, yerel bir televizyon programında yaptığı açıklamada Rusya'nın AB kararını yakından izlediğini belirterek, bu kararın çıkması durumunda Rusya'nın vereceği karşılığın, simetrik olsun ya da olmasın kesinlikle Rusya'nın çıkarlarını karşılayacağını söyledi. Ancak önlemlere dair bilgi vermedi. AB üst düzey diplomatı Josep Borrell Çarşamba günü yaptığı açıklamada, AB üye ülkelerinin dışişleri bakanlarının, bloğun Rusya ile imzaladığı vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya almayı kabul ettiğini söyledi. Henüz yasallaşmamış olan karar, AB üye ülkeleri tarafından Rus vatandaşlarına verilen yeni vize sayısını önemli ölçüde azaltacak ve vize alma sürecini daha uzun ve daha zor hale getirecek.

Kremlin, AB <a class='keyword-sd' href='/vize/' title='Vize'>Vize</a> Kısıtlamalarına Ciddi Karşılık Vereceğini Söyledi

YORUMLAR
500
AB, Putin'i enerjiyi silah olarak kullanmakla suçladı AB, Putin'i enerjiyi silah olarak kullanmakla suçladı AB, Putin'i enerjiyi silah olarak kullanmakla suçladı AB, Putin'i enerjiyi silah olarak kullanmakla suçladı Ukrayna, gaz stokunun bir kısmını AB'ye verecek Ukrayna, gaz stokunun bir kısmını AB'ye verecek
Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin, AB Vize Kısıtlamalarına Ciddi Karşılık Vereceğini Söyledi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 19:30:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kremlin, AB Vize Kısıtlamalarına Ciddi Karşılık Vereceğini Söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement