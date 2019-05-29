Son Dakika Haberleri: Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor
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Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti.

Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor, System.String[]
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:08 
Söz, Türkiye, Ekonomi
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