Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor
1 saat önce
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:08
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye
'ye teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti.
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