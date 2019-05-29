Son Dakika Haberleri: Peskov: S-400'lerin teslimatında gecikme yok
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Peskov: S-400'lerin teslimatında gecikme yok

1 saat önce

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının zamanında yapılacağını söyledi.

Peskov: S-400'lerin teslimatında gecikme yok, System.String[]
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının zamanında yapılacağını söyledi.
Peskov, Türkiye'ye S-400 bataryalarının teslimatında bir gecikme olup olmayacağı yönündeki soruya, "Bir gecikme söz konusu değil, her şey yolunda. Teslimat ilk başta planlanan zamandan önce yapılıyor, Türk tarafının ricası üzerine bu şekilde yapılıyor. Her şey plana göre ilerliyor" diye yanıt verdi.
 


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:19 Kaynak: DHA
Kazakistan, Türkiye, Dünya
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