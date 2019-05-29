Peskov: S-400'lerin teslimatında gecikme yok
1 saat önce
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının zamanında yapılacağını söyledi.
Kazakistan
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:19 Kaynak: DHA
'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye
'ye sevkiyatının zamanında yapılacağını söyledi.
Peskov, Türkiye'ye S-400 bataryalarının teslimatında bir gecikme olup olmayacağı yönündeki soruya, "Bir gecikme söz konusu değil, her şey yolunda. Teslimat ilk başta planlanan zamandan önce yapılıyor, Türk tarafının ricası üzerine bu şekilde yapılıyor. Her şey plana göre ilerliyor" diye yanıt verdi.
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