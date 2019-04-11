Peskov: "S-400'ün Bazı Parçaları Türkiye ile Ortak Üretilebilir"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 füze savunma sistemine ait bazı parçaların Türkiye'de üretilmesi olasılığının gözden geçirildiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 füze savunma sistemine ait bazı parçaların Türkiye'de üretilmesi olasılığının gözden geçirildiğini söyledi.



Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitriy PEeskov, "S-400'ün tüm aksamlarının müşterek olarak üretilmesi söz konusu değil ve olamaz, bu yeni bir silah türü. Ancak bazı kısımların, parça bazında üretilmesi elbette söz konusu olabilir" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD'den Kritik S-400 Çıkışı: S-400'lerin Aktif Olduğu Yerde F-35'lerin Uçması Mümkün Değil

TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız Sıfır Faizli Can Suyu Kredisi Bekliyor

Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek

Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek