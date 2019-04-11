Son Dakika Haberleri: Peskov: "S-400'ün Bazı Parçaları Türkiye ile Ortak Üretilebilir"

Peskov: "S-400'ün Bazı Parçaları Türkiye ile Ortak Üretilebilir"

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 füze savunma sistemine ait bazı parçaların Türkiye'de üretilmesi olasılığının gözden geçirildiğini söyledi.

Peskov:
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 füze savunma sistemine ait bazı parçaların Türkiye'de üretilmesi olasılığının gözden geçirildiğini söyledi.

Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitriy PEeskov, "S-400'ün tüm aksamlarının müşterek olarak üretilmesi söz konusu değil ve olamaz, bu yeni bir silah türü. Ancak bazı kısımların, parça bazında üretilmesi elbette söz konusu olabilir" şeklinde konuştu. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:35 Kaynak: İHA
Moskova, Türkiye, Güncel
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