Son Dakika Haberleri: Peskov: Yaptırımlar Politikalarımızı Değiştiremez

Peskov: Yaptırımlar Politikalarımızı Değiştiremez

1 saat önce

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "ABD, dünyanın en büyük ekonomisi olmasına karşın Rusya'yı bağımsızlık politikasından vazgeçirecek şeylere sahip değil" dedi.

Peskov: Yaptırımlar Politikalarımızı Değiştiremez, System.String[]
Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "ABD, dünyanın en büyük ekonomisi olmasına karşın Rusya'yı bağımsızlık politikasından vazgeçirecek şeylere sahip değil" dedi.

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler hakkında basına açıklamalarda bulundu.

Washington'un son dönemde uyguladığı yaptırımlar hakkında konuşan Peskov, "ABD dünyanın en büyük ekonomisi olmasına karşın Rusya'yı bağımsızlık politikasından vazgeçirecek şeylere sahip değil" dedi.

ABD'nin bu yönde çok fazla kısıtlamalara gittiğini belirten Peskov, bu yaptırımların Rusya'nın politikası üzerinde hiçbir etki oluşturmadığını söyledi.

Peskov, 40 yıldan uzun bir süredir Rusya'nın ABD yaptırımları dahil olmak üzere farklı kısıtlamalar altında yaşadığını belirtti.

Peskov, Rusya'nın ABD üzerindeki yaptırım gücü hakkında ise, "Rusya da aynı şekilde ABD'yi, çizgisinden vazgeçirecek güce sahip değildir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:33 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Dünya
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