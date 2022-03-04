Peskov: "Yaptırımların amacı Putin'i desteklemeyi engellemekse, başarılı olma şansları yok" - Son Dakika
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Peskov: "Yaptırımların amacı Putin'i desteklemeyi engellemekse, başarılı olma şansları yok"

04.03.2022 17:34
Peskov: "Yaptırımların amacı Putin'i desteklemeyi engellemekse, başarılı olma şansları yok"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırım kararlarına ilişkin, "Maalesef böyle yaptırım kararları alındı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırım kararlarına ilişkin, "Maalesef böyle yaptırım kararları alındı. Ancak bu yaptırımların amacı, yaptırım uygulanan kişinin tutumunu değiştirmekse ve Putin'i desteklemeyi engellemekse o zaman bu yaptırımların başarılı olma şansları yok" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Batılı ülkelerden Rusya ve birçok Rusa ekonomik kısıtlamalar uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendilerine uygulanan yaptırımların başarılı olma şansının olmadığını savunan Peskov, "Maalesef böyle yaptırım kararları alındı. Ancak bu yaptırımların amacı, yaptırım uygulanan kişinin tutumunu değiştirmekse ve Putin'i desteklemeyi bırakmayı sağlamaksa o zaman bu yaptırımların başarılı olma şansları yok. Geri kalan kısmının da bir önemi yok" diye konuştu.

Gazetecilerin ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Peskov, "Böyle bir görüşme planlanmıyor. Şimdi artık muhataplarımızı 'ortaklarımız' olarak adlandırmak zor" dedi.

ABD'li cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e suikast düzenlenmesi çağrısına da tepki gösteren Peskov, "Ne yazık ki gerçekten de böylesine aşırı gergin bir atmosferde Rus düşmanlığının histerik bir biçimde tırmandığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'NIN NAZİLERDEN ARINDIRILMASI TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEDİK"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestovich'in Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus tarafının Nazi ideolojisinden arındırılması yönündeki talebini bıraktığı yönündeki söylemlerine de cevap veren Peskov, "Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması talebimizden vazgeçmedik" dedi.

"İLERİDE NELER OLACAĞI UKRAYNA TARAFININ VERECEĞİ REAKSİYONA BAĞLI"

Rusya ile Ukrayna müzakerelerinde imza aşamasına değinen Peskov, "Bir belge imzalanması henüz söz konusu değil. Gerçekleştirilen görüşmeler, bu sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin görüşümüzü Ukrayna tarafına iletmek için iyi bir fırsat oldu. İleride neler olacağı Ukrayna tarafının vereceği reaksiyona bağlı. Görüşmelerin nasıl gittiği konusunda değerlendirme yapmak için henüz erken. Böyle görüşmelerin bu gibi durumlarda sükunet içinde sürdürülmesi gerekir" diye konuştu.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Dmitriy Peskov, Vladimir Putin, Ukrayna, Kremlin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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