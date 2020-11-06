Peşmerge Bakan Yardımcısı Lezgin, PKK'nın IKBY'nin güvenliğini bozmaya çalıştığını söyledi - Son Dakika

Peşmerge Bakan Yardımcısı Lezgin, PKK'nın IKBY'nin güvenliğini bozmaya çalıştığını söyledi

06.11.2020 22:21
Peşmerge Bakan Yardımcısı Lezgin, PKK'nın IKBY'nin güvenliğini bozmaya çalıştığını söyledi, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, terör örgütü PKK'nın IKBY'nin güvenliğini bozmaya çalıştığını söyleyerek, Peşmerge'ye yönelik saldırısının da bu gerçeği ispatladığını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, terör örgütü PKK'nın IKBY'nin güvenliğini bozmaya çalıştığını söyleyerek, Peşmerge'ye yönelik saldırısının da bu gerçeği ispatladığını belirtti.

Lezgin, Peşmerge Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden PKK'nın Peşmerge'ye yönelik son saldırıları hakkında kısa bir yazılı açıklama yayımladı.

Terör örgütünün IKBY'nin güvenliğini bozmaya yönelmiş bir durumda olduğuna dikkati çeken Lezgin, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne ait kurumlara saldırılması, PKK'nın Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğini bozmaya yönelik işler içinde olduğu gerçeğini ispatlıyor." ifadelerini kullandı.

Saldırının sadece Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ni hedef aldığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Lezgin, "Saldırı, tüm Kürdistan Bölgesi halkının mücadele ve kazanımlarına yöneliktir." değerlendirmesinde bulundu.

PKK'nın Peşmerge ve IKBY polisine yönelik saldırıları

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının dün IKBY polisine saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütünün petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu IKBY polisine yönelik saldırısı, Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde gerçekleşmişti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilmişti.

PKK'nın, 4 Kasım'da da Çemanke nahiyesinde, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu 2 IKBY polisini yaraladığı belirtilmişti. Terör örgütü mensupları aynı gün Çemanke'de Peşmerge güçlerini ikinci kez hedef almış, saldırıda bir Peşmerge ölürken, üç Peşmerge de yaralanmıştı.

IKBY Bakanlar Kurulu, saldırıyı sert şekilde kınamış ve bunu "kırmızı çizginin aşılması" olarak nitelemişti.

- PKK'nın IKBY'de son dönemde artan terör faaliyetleri

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada, PKK'nın IKBY'deki faaliyetlerini eleştirerek, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli." demişti.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed de 27 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'de memurları öldürdüğünü ve bölgedeki faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

IKBY Güvenlik Ajansı, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü de 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Peşmerge, Terör, IKBY, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peşmerge Bakan Yardımcısı Lezgin, PKK'nın IKBY'nin güvenliğini bozmaya çalıştığını söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar
Koronavirüsün çıkış noktası Çin, 8 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı Koronavirüsün çıkış noktası Çin, 8 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı         
22:18
Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı         
22:08
Başkanlık yarışında geride olan Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim Başkanlık yarışında geride olan Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim         
21:53
İngiliz model Katie Price, sevgilisiyle denizde aşka geldi! Samimi anlar objektiflere yansıdı İngiliz model Katie Price, sevgilisiyle denizde aşka geldi! Samimi anlar objektiflere yansıdı         
21:36
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı         
18:45
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 22:30:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Peşmerge Bakan Yardımcısı Lezgin, PKK'nın IKBY'nin güvenliğini bozmaya çalıştığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei