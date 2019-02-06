Son Dakika Haberleri: Peşmerge, Kerkük'e Geri Dönmeyecek"

Peşmerge, Kerkük'e Geri Dönmeyecek"

1 saat önce

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge'nin Kerkük'e geri dönme iddialarını yalanladı.

Peşmerge, Kerkük'e Geri Dönmeyecek
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge'nin Kerkük'e geri dönme iddialarını yalanladı.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Peşmerge'nin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri döneceği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu açıklamada, Peşmerge'nin Başbakan Adil Abdulmehdi'nin kararıyla Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri döneceği haber ve iddialarının "asılsız ve gerçek dışı" olduğu belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Peşmerge güçlerinin Kerkük'e dönmesi için Erbil ve Bağdat arasında herhangi bir anlaşma olmadığını belirtmişti.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat'taki Savunma Bakanlığı ile IKBY'nin Peşmerge Bakanlığı arasında Peşmerge'nin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri dönmesiyle ilgili herhangi bir anlaşma bulunmuyor." demişti.

Irak'ta son dönemde Peşmerge güçlerinin yeniden Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri getirileceği iddia ediliyordu.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:37 Kaynak: AA

Irak, Kerkük, Dünya
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