Peşmerge'nin Kerkük'e Dönmesi Yönünde Anlaşma Yok"

BAĞDAT (AA) – Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin Kerkük'e dönmesi için Erbil ve Bağdat arasında herhangi bir anlaşma olmadığını belirtti.

BAĞDAT (AA) – Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin Kerkük'e dönmesi için Erbil ve Bağdat arasında herhangi bir anlaşma olmadığını belirtti.



Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat'taki Savunma Bakanlığı ile IKBY'nin Peşmerge Bakanlığı arasında Peşmerge'nin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri dönmesiyle ilgili herhangi bir anlaşma bulunmuyor." dedi.



Türkmen ve Arapların Peşmerge'nin bu bölgelere dönmesine karşı çıktığını hatırlatan Salihi, Bağdat yönetiminin bu tutumu dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.



Türkmen lider Salihi ayrıca Kerkük'teki yerel polis teşkilatının siyasi parti yanlısı kişilerden arındırılması gerektiğini ifade etti.



Irak'ta son dönemde Peşmerge güçlerinin yeniden Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri getirileceği iddia ediliyordu.



Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı

Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum

AK Parti'den Ezber Bozan Suriyeli Çıkışı: İstanbul'a Gelmelerine İzin Verilmemeliydi

Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı