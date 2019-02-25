Son Dakika Haberleri: Peşmerge'nin Kerkük'ün Güvenliğinde Rol Alması Siyasi Meseledir"

Peşmerge'nin Kerkük'ün Güvenliğinde Rol Alması Siyasi Meseledir"

1 saat önce

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin, Kerkük'ün güvenlik mekanizmasında rol alan ortak güce dahil edilmesinin güvenlikle ilgili değil "siyasi mesele" olduğunu söyledi.

Peşmerge'nin Kerkük'ün Güvenliğinde Rol Alması Siyasi Meseledir
Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin, Kerkük'ün güvenlik mekanizmasında rol alan ortak güce dahil edilmesinin güvenlikle ilgili değil "siyasi mesele" olduğunu söyledi.

Harbiye, Kerkük'te yaptığı basın açıklamasında, "Yeni güvenlik planına göre, Kerkük ve kentin güneybatısında daha önce kontrolü sağlayan tüm güçler yeniden yerlerine geri dönecek. Bunlara Federal Polis, Özel Kuvvetler 61.Tugay ve Terörle Mücadele Birimi'nden birer tugay eklendi." dedi.

"Peşmerge'nin Kerkük'ü korumak için kurulan ortak güce ve güvenlik mekanizmasına dahil edilmesi ise güvenlikle ilgili değil siyasi bir meseledir." ifadesini kullanan Korgeneral Harbiye, yeni güvenlik mekanizmasının da gelecek günlerde hayata geçirileceğini söyledi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Harbiye, daha önce yaptığı açıklamada, Kerkük için yeni güvenlik planı hazırladıklarını belirterek, kentin korunmasında ordu ve yerel polis güçlerinin yanı sıra Haşdi Şabi'nin de (Türkmen Gücü) yer alacağını ifade etti.

Peşmerge güçlerinin, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere yeniden döneceği iddia edilmişti. Söz konusu iddiayı Bağdat ve Erbil doğrulamamıştı.

Irak Başbakanlığına bağlı 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı, 5 Şubat'ta Kerkük'te güvenliği sağlamaya başlamıştı.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:18 Kaynak: AA

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