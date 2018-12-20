Pestil Görünümlü Uyuşturucu Ele Geçirildi
3 saat önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine Başakşehir'de bir kargo şirketinde arama yaptı.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kargoyla uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine Başakşehir
'de bir kargo şirketinde arama yaptı. Kanada
'ya gönderilmek istenen kargoda yapılan aramada, pestil görünümü verilmiş 3 kilo 560 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis
uyuşturucu göndermek isteyen kişi ya da kişileri arıyor.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:21 Kaynak: DHA
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