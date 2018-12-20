Son Dakika Haberleri: Pestil Görünümlü Uyuşturucu Ele Geçirildi

Pestil Görünümlü Uyuşturucu Ele Geçirildi

3 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine Başakşehir'de bir kargo şirketinde arama yaptı.

Pestil Görünümlü Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine Başakşehir'de bir kargo şirketinde arama yaptı. Kanada'ya gönderilmek istenen kargoda yapılan aramada, pestil görünümü verilmiş 3 kilo 560 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis uyuşturucu göndermek isteyen kişi ya da kişileri arıyor.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:27 Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, İstanbul, Güncel
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