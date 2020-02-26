Pestisite maruz kalma akut ve kronik sağlık sorunlarına neden oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pestisite maruz kalma akut ve kronik sağlık sorunlarına neden oluyor - Son Dakika

Pestisite maruz kalma akut ve kronik sağlık sorunlarına neden oluyor

7 saat önce

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, yapılan son çalışmalarda pestisitlere maruz kalmanın akut ve kronik sağlık sorunlarına neden olduğunu söyleyerek, "Pestisite maruz kalma, en sık görülen nörolojik bozukluklar arasında yer almaktadır" dedi.

Pestisite maruz kalma akut ve kronik sağlık sorunlarına neden oluyor, System.String[]

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, yapılan son çalışmalarda pestisitlere maruz kalmanın akut ve kronik sağlık sorunlarına neden olduğunu söyleyerek, "Pestisite maruz kalma, en sık görülen nörolojik bozukluklar arasında yer almaktadır" dedi.


Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelere ve yöntemlere 'Pestisit ' ismi verildiğini söyledi. Pestisitler yani tarım ilaçları toprakta, suda ve gıdalarda kalıntı bırakırken tarım işçileri ve çiftçiler pestisit kullanımından doğrudan etkilenmekte olduğunu ifade eden Yoldaş, sözlerine şöyle devam etti;


"Yapılan son çalışmalar da pestisitlere maruz kalmanın akut ve kronik sağlık sorunlarına neden olduğunu göstermektedir. Akut sorunlar kısa bir zamanda fazla miktarda pestisite maruz kalma sonucu ortaya çıkarak en çok çiftçiler ve tarım işçilerinde görülürken; kronik zehirlenmede alınan pestisit miktarı az olsa da pestisite maruz kalma zamana yayılır ve uzun vadede çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Pestisitlerin canlılar üzerindeki etkisi fetal yaşamdan itibaren başlamaktadır. Gebelik sırasında maruz kalınan pestisitler, anne karnındaki bebeğin sağlığını da tehdit etmektedir. Bu ilaçlar plasentadan fetüse geçmekte ve bunun sonucu olarak düşükler, hiperpigmente ve hiperkeratatik çocuk doğumları görülmektedir. Pestisitlerin insanların sinir ve hormonal sistemine de zarar verdiği bilinmektedir. Ayrıca araştırmalar pestisit kullanımı ile sarkomlar (bir tümör grubu), multipl miyelomlar, prostat, pankreas, akciğer gibi kanser türleri, beyin tümörleri, bilişsel ve psikomotorik fonksiyonlarda bozulmalar ve depresyon arasında bağlantı olduğunu göstermektedir. Çocuklarda öğrenme ve dikkat eksikliği, cinsel değişiklikler, duyusal eksiklikler veya gecikmiş gelişim, pestisite maruz kalma sonucu en sık görülen nörolojik bozukluklar arasında yer almaktadır."


131 üreticiye Hasat Öncesi Pestisit Denetimi eğitimi verildi


Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, bu amaçla Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinin teknik personeli hem sahada hem çiftçi ortamında pestisit (tarım ilaçları) kalıntısına karşı bilgilendirme çalışmaları yapmakta olduğunu söyledi.


Öte yandan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Personeli Ziraat Mühendisi Selcen Erol ve Ziraat Mühendisi Yasemin Çam tarafından Söğüt'e bağlı Çaltı-Hamitabat-Akçasu- Yakacık, Pazaryeri'ne bağlı Dereköy'de toplam 131 üreticiye Hasat Öncesi Pestisit Denetimi eğitimi yapıldı. - BİLECİK

Bilecik, Akut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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