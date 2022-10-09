Pet hayvanlarının kimliklendirilmesi için son tarih 31 Aralık - Son Dakika
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Pet hayvanlarının kimliklendirilmesi için son tarih 31 Aralık

09.10.2022 09:48
Pet hayvanlarının kimliklendirilmesi için son tarih 31 Aralık

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesinin yasal bir sorumluluk olduğunu belirterek, pet hayvanlarının kimliklendirilmesi için son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu bildirdi.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesinin yasal bir sorumluluk olduğunu belirterek, pet hayvanlarının kimliklendirilmesi için son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu bildirdi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadarki kimliklendirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesinin yasal bir sorumluluk olduğunu hatırlatan ???????Yıldırım, hayvan sahiplerinin bu yıl içinde söz konusu işlemi yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, ülke genelinde şimdiye kadar 162 bin 75 kedi, 231 bin 685 köpek, 11 gelincik olmak üzere toplam 393 bin 771 hayvanın,kimliklendirildiğini belirterek, "Pet hayvanlarının kimliklendirilmesi için son tarih 31 Aralık. 2023 yılına kadar hayvanlarını kimliklendirmeyen hayvan sahipleri, 2022'de 1634 lira olan 2023'te de belirlenecek idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler." uyarısında bulundu.

Bazı hayvanseverlerin bu işlem için hayvanlarının canının yanacağına veya zarar göreceğine dair endişe yaşadığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hayvanseverler müsterih olsun. Oldukça ağrısız bir işlemle insanlardaki kimlik numarasına benzer 15 haneli bir rakamın olduğu mikroçipi dostlarımıza yerleştiriyoruz. Daha sonra da dostlarımıza hiçbir sorun yaratmıyor. Aksine faydaları var. Örneğin kaybolması ya da kaçması gibi durumlarda bulunması çok kolay oluyor. Kimliklendirme işlemiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yeşil kimlik kartı veriliyor. Bu kimlik kartı dışında diğer kartların hiçbir geçerliliği yok. "

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pet hayvanlarının kimliklendirilmesi için son tarih 31 Aralık - Son Dakika

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