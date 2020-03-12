PET İZMİR 2020 Fuarı İzmir'de açıldı - Son Dakika
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PET İZMİR 2020 Fuarı İzmir'de açıldı

14 dakika önce

Evcil hayvanlar ile evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı PET İZMİR 2020 4. Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı İzmir'de açıldı.

PET İZMİR 2020 Fuarı İzmir'de açıldı, System.String[]

Bu fuar can dostlarımız için

Türkiye'nin en büyük fuar kompleksi Fuar İzmir, alanında ülkenin en büyük organizasyonu olan PET İZMİR 2020 Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Tema Fuarcılık tarafından dördüncü kez düzenlenen fuara 20 ilden 120 firma, 300'den fazla marka ile katılım gösteriyor. Fuar, hayvanların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra hayvanseverlere sorumluluklarını da hatırlatıyor.

Hedefimiz doğayla uyum içinde kent yaratmak

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yola çıkarken "sadece bize oy veren insanların değil flamingoların, toprağın, suyun, havanın, ormanın da belediye başkanı olacağının" sözünü verdiğini ve bu vizyon doğrultusunda doğayla barış içinde kent yaratmak için çalıştıklarını söyledi.

Hayvan hakları yasası değiştirilmeli

Hayvanların değer açısından insandan daha aşağıda bulunan varlıklar değil hakları olan canlılar olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Hayvanların değerini, mevcut hukuk sistemimizde olduğu gibi sahipli veya sahipsiz şeklinde kategorize etmemeliyiz. Sokakta ya da evde olması onun değeri ve hakları açısından bir farklılık teşkil etmemeli. Ülkemizde diğer canlıların vücut bütünlüğüne yönelik saldırılar, işkence benzeri fiiller, halen 'suç' değil, 'kabahat' olarak değerlendiriliyor ve yaptırım olarak idari para cezası öngörülüyor. Hayvana yönelik şiddet münferit değil aksine toplumsal bir sorundur. Bu kapsamda değiştirilmesi uzunca bir süredir gündemde olan hayvan hakları yasasının, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde düzenlenmesi gerektiğini bu fuar vesilesiyle bir kez daha ifade etmek istiyorum".

Başkan Soyer'den korona uyarısı

Başkan Soyer, konuşmasında Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkilemeye başlayan "korona virüs" salgınına karşı da İzmirlileri dikkatli olmaya çağırdı. "Bize bir şey olmaz", "Bu hikaye gelir geçer" diyerek önlemi ve korumayı elden bırakmamak gerektiğine dikkat çeken Başkan Soyer, "Bu konuyu ciddiye almak zorundayız. Kucaklaşmayı, tokalaşmayı bir süre ertelemeliyiz. Kendimize göre bir yöntem bulup tokalaşmadan selamlaşalım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılış töreninin ardındanİzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile birlikte evcil hayvanlar, pet gıda, kafes, elbise, bakım ve eğitim ürünleri, akvaryum ve akvaryum ürünleri gibi çok sayıda ürün ve hizmetin tanıtıldığı masaları gezdi.

Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:50 Kaynak: Bültenler
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