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'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı - Son Dakika

'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı

23.09.2021 13:21
'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı, System.String[]

İZMİR'de düzenlenen Pet İzmir 2021, Uluslararası İzmir Evcil Hayvan, Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, pandemi nedeniyle verilen 1,5 yıl aradan sonra açıldı.

İZMİR'de düzenlenen Pet İzmir 2021, Uluslararası İzmir Evcil Hayvan, Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, pandemi nedeniyle verilen 1,5 yıl aradan sonra açıldı. Pet İzmir Fuarı'na bu yıl Türkiye'den 137 firma ve 500'den fazla marka ile 28 farklı ülkeden 200'e yakın ziyaretçi katıldı.

Pet sektöründeki 150 firmanın 500'den fazla marka ile katıldığı Pet İzmir Fuarı, Fuar İzmir ev sahipliğinde hayvanseverlerle pet sektörünün paydaşlarını buluşturdu. İzmir'deki 5. Uluslararası Pet İzmir 2021 Fuarı açılış töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Sayman Üye Ali Osman Öğmen'in katılımlarıyla yapıldı. 26 Eylül akşamına kadar sürecek fuar, yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı.

Açılış konuşmalarının ardından Pet İzmir 2021 Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi. Stantları ziyaret eden katılımcılar, pet sektöründeki son trendlerini yakından inceledi. Evcil hayvanlar, pet gıda, kafes, elbise, bakım ve eğitim ürünleri, akvaryum ve akvaryum ürünleri gibi çok sayıda ürün ve hizmetin tanıtıldığı stantlar, 23-26 Eylül 2021 tarihlerinde 4 gün süreyle her gün 11.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Fuar boyunca sevimli dostlar defile yapacak, yarışmalar düzenlenecek. Fuarda, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün köpekleri gösteri yapacak uzmanlar ise evcil hayvanların barınması ve bakımı konusunda önemli bilgiler paylaşacak.FUAR, PET SEKTÖRÜNE İVME KAZANDIRACAKFuarın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Pet İzmir Fuarı'nın geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 50 büyüyerek sektöründe Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ikinci büyük fuarı konumuna geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Fuarın, 2 milyar dolarlık hacme ulaşan Türkiye'deki pet sektörüne büyük ivme kazandıracağına inanıyorum. İzmir öyle özel bir şehir ki, bizden çok daha eski İzmirliler; Akdeniz fokları, flamingolar, meşe ağaçları ve binlerce farklı canlı türü bu şehri bizimle paylaşmaya devam ediyor. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi, insanın tüm canlılarla uyum içerisinde yaşadığı bir şehir ekosistemi kurmak için çalışıyor. Bir belediye başkanının en temel görevinin, sorumlu olduğu şehrin doğasını ve kültür mirasını korumak olduğunu düşünüyorum. Yerküremizdeki değişimleri ve bu değişimlerin ülkemiz ve şehrimizdeki etkilerini tecrübe ettikçe, bu düşüncenin ne denli yaşamsal olduğunu her defasında yeniden görüyorum."Son yıllarda yaşanan iki büyük felaket olan, pandemi ve iklim krizinin önemine dikkati çeken Soyer,  "Bu felaketler insanı, yaşadığımız şehirleri ve doğayı bir bütün olarak görmemiz gerektiğini gösterdi. Doğadaki tüm varlıkların yaşamının kendi varlığımız kadar önemli olduğunu idrak etmemizi sağladı. Doğa hastaysa biz de hastayız, o iyiyse, biz de iyiyiz. Pet İzmir Fuarı'nın bir fuar olmasının yanı sıra, doğa hukuku ve hayvan hakları konusunda da bizlere rehberlik etmesini temenni ediyorum. Çünkü can dostlarımıza merhamet değil, adalet borçluyuz" dedi.'HEDEF, ULUSLARARASI FUARCILIK'İzmir Ticaret Odası Sayman Üye Ali Osman Öğmen de Türkiye'de ticaret odaları içinde üyelerine stand kira desteği veren ve üyelerini uçakla fuara götüren tek oda olduklarını belirterek fuarın önemine dikkati çekti. Açılışta konuşan TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı ise, pandemi nedeniyle 1,5 yıl ara verdikleri fuarı 5. kez açarken ilk günkü heyecanı yaşadıklarını söyleyip, "Pandemi ile ülkemizde fiziki olarak düzenlenen son fuar, Pet İzmir 2020 olmuştu. Hayvansever dostlarımız, can dostlarıyla evlerine kapandılar. Bugüne kadar hiç olmadığı kadar birlikte vakit geçirdiler. Birbirlerinin kıymetini anlayarak birbirlerinin ihtiyaçlarının daha fazla farkına vardılar. Burası evcil hayvanlarımız ve hayvanseverlerimizin hayatlarını kolaylaştıran sosyal bir etkinlik. Pandemi ile kıymetini bir kez daha idrak ettik. Bu nedenle fuarımızı bir önceki organizasyondan daha büyük alana taşıdık. Türkiye'nin en büyük pet organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Hedefimiz bu alanda Avrupa'nın en büyük fuarı olmak. İzmir'in ve Türkiye'nin evcil hayvanlara verdiği değerin göstergesi fuarımızı uluslararası marka yapmak" dedi.

'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı
'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı
'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı
'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı
'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı
'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı
'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı
'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı
'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı
'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı
'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı
'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı
'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı

Türkiye, Pandemi, İzmir, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Pet İzmir Fuarı' 1,5 yıl aradan sonra kapılarını açtı - Son Dakika
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