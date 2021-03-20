- Pet kafe ve mama üretim tesisi Türkiye'ye örnek oluyor- Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan;- "Atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine... - Son Dakika

- Pet kafe ve mama üretim tesisi Türkiye'ye örnek oluyor- Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan;- "Atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine...

20.03.2021 13:16

- Pet kafe ve mama üretim tesisi Türkiye'ye örnek oluyor Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; "Atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine devam ediyoruz" Merkezefendi Belediyesi 2020 yılı Aralık ayı içerisinde hizmete açtığı Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi Türkiye'ye örnek olmaya...

- Pet kafe ve mama üretim tesisi Türkiye'ye örnek oluyor

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan;

"Atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine devam ediyoruz"

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi 2020 yılı Aralık ayı içerisinde hizmete açtığı Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; "Kurduğumuz tesisimizde, ilçemizin küçük sevimli sakinleri için, atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine devam ediyoruz. Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisimiz Türkiye'ye örnek oluyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin önemli projeleri arasında olan ve 2020 yılı Aralık ayı içerisinde hizmete açılan Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi Türkiye'ye örnek oluyor. Tesis, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Elazığ Belediyesi'nden gelen yetkililer tarafından incelendi. Tesisin kurulmasından makinelerin kullanımına, atıkların mama haline gelmesinden paketlenmesine ve gönüllüler tarafından dağıtımına kadar birçok konuda bilgi alan heyet, bu uygulamayı kendi illerinde de hayata geçirmek istiyor. Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi'nde daha önce Manisa'nın Saruhan Belediyesi ve Karabük'ün Safranbolu Belediyesi de incelemede bulunmuştu. Tesise ilerleyen günlerde altı belediyeden de inceleme yapmak üzere heyet gelecek.

"Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisimiz Türkiye'ye örnek oluyor"

Merkezefendi'de yaşayan her canlıya sahip çıkıldığını ve tüm canlılar için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; "Kurduğumuz tesisimizde, ilçemizin küçük sevimli sakinleri için, atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine devam ediyoruz. Tesisimiz, can dostlarımız için iş birliği içinde çalıştığımız gönüllülerimizin bir araya gelebildiği 'Pet Parkı' olma özelliğiyle, tüm Türkiye'ye örnek niteliği taşıyor. Otellerden, restoranlardan, fabrikalardan, pastanelerden, fırınlardan ve evlerden topladığımız yemek artıklarını, mama üretim cihazında modern ileri işleme teknikleri ile sokak hayvanları için mama haline getiriyoruz. Böylelikle yiyecek israfının önüne geçerken, sevimli dostlarımızı aç bırakmıyoruz. Ayrıca burada, barınak ve kulübelerin yapımını gerçekleştiriyoruz. Çok yönlü üretim gerçekleştirdiğimiz bu tesisimizde, ağaç dallarının, yaprakların ve atıkların geri dönüşümünü sağlayarak, parklarımızda, yeşil alanlarımızda kullanacağımız kompost gübreyi, tamamen belediyemizin olanaklarıyla üreterek tasarruf sağlıyoruz. İlçemize kazandırdığımız bu tesisi birçok belediye incelemelerde bulundu. Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisimiz Türkiye'ye örnek oluyor" diye konuştu.

Organik atıklar mama tesisi sayesinde sokak hayvanlarına ulaşıyor

Üretim merkezinde otellerden, restoranlardan, fabrikalardan, pastanelerden, fırınlardan ve evlerden alınan yemek artıkları, mama üretim cihazında modern ileri işleme teknikleri ile sokak hayvanları için mama haline getiriliyor. Mamalar kullanıma hazır hale geldikten sonra vakumlanarak paketleniyor. Paketlenen mamalar günlük olarak sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere dağıtılıyor. Tesis, sokak hayvanları gönüllülerine özel olarak hizmet veren Türkiye'deki ilk 'Pet Park' olma özelliğini de taşıyor. Ayrıca kullanılan cihaza atılan çöpe giden yiyeceklerden, dal, yaprak ve ağaç parçalarından da kompost gübre oluşturuluyor. Kullanıma hazır hale getirilen gübreler Merkezefendi Belediyesi parklarında kullanılacak. Merkezde paletlerden sokak hayvanları için yuva da yapılarak belirlenen noktalara koyuluyor. Merkezefendi Belediyesi böylece organik atıkları mama ve gübre haline getirerek tasarruf ederek israfa engel oluyor.

- Pet kafe ve mama üretim tesisi Türkiye'ye örnek oluyor- Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan;- Atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine...
- Pet kafe ve mama üretim tesisi Türkiye'ye örnek oluyor- Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan;- Atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine...
- Pet kafe ve mama üretim tesisi Türkiye'ye örnek oluyor- Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan;- Atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine...
- Pet kafe ve mama üretim tesisi Türkiye'ye örnek oluyor- Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan;- Atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine...

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Türkiye, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Pet kafe ve mama üretim tesisi Türkiye'ye örnek oluyor- Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan;- 'Atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Berat Albayrak ve Naci Ağbal'ın veda mesajlarındaki ortak nokta dikkat çekti Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi
Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak         
12:45
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı         
11:35
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi         
10:17
Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı         
09:51
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 13:35:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Pet kafe ve mama üretim tesisi Türkiye'ye örnek oluyor- Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan;- "Atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei