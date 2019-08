Pet kuaförü hizmeti almak isteyenlere 5 altın kural

Pet Stylist Nurbanu Büyüktuna, pet kuaförü hizmeti almak isteyen evcil hayvan sahiplerine dikkat etmesi gereken konuları açıkladı.

İstanbul'da pet kuaförü hizmeti sunan 600'e yakın işletme olduğu ve her ay 8 binin üzerinde evcil hayvanın pet kuaför hizmeti aldığı tahmin ediliyor. Moskova ve Seul'deki ünlü pet grooming akademilerinden eğitim alan Pet Stylist Nurbanu Büyüktuna, pet sahipleri tarafından dikkat edilmesi gereken önemli noktaları 5 başlıkta özetledi.



Eğitimli ve mesleki donanımı olan pet kuaförler tercih edilmeli



Pet kuaförünün aldığı eğitim, mesleki donanımı, uyguladığı teknikler hakkındaki yeterliliğini sorgulamak kaliteli ve sağlıklı bir pet kuaförü hizmeti için gerekli olduğunun altını çizen Büyüktuna, "Her kozmetik ürün ve her tıraş modeli patili dostlar için uygun değildir. Hatalı uygulamalar tüy kaybından ciddi sağlık problemlerine kadar değişebilen sorunlara neden olabilir. Patili dostlarımızın vücut ısılarını ayarlayabilmek ve dış etkenlerden korunabilmek için sağlıklı bir tüy yapısına sahip olması gerekiyor. Üzerlerine uygulanan şampuandan boyalara kadar her türlü maddenin insanlara kıyasla köpeklerde yaklaşık 7 kat, kedilerde ise yaklaşık 30 kat daha fazla emilerek kanlarına karışabildiği ve bu nedenle iç organları için bir yük oluşturabileceği unutulmamalıdır" dedi.



Hijyene önem veren pet kuaförlerinden hizmet alın



Büyüktuna, kuaför alanının temiz ve hijyenik olduğundan, çalışanların gerek kişisel bakım gerekse ekipman dezenfeksiyonu için doğru malzeme ve ürünleri kullandığından emin olunması gerektiğini kaydederek, "Uygun şekilde dezenfekte edilmeyen ekipman veya yeterli hijyeni sağlanmamış havlu kullanımı gibi nedenlerden patili dostlarımız arasında mantar vb. hastalıkların bulaşması söz konusu olabilir. Özellikle gezici pet kuaförü araçlarında hijyen daha fazla özen gösterilmesi gereken bir konudur" şeklinde konuştu.



Yapılan işlemleri ve personelin tutumunu gözlemleyin



"Patili dostunuzu işlemler süresince gözlemleyebileceğiniz yerleri tercih edin" diyen Büyüktuna, "Kuaförünüzün daima patili dostunuza yumuşak ve sabırlı bir tutumla yaklaştığından ve sürekli ilgilendiğinden emin olun. Yeterli sayıda eğitimli elemanı olmayan bazı yerlerde masada durmak istemeyen köpekler tasmalarla bağlanarak durması sağlanır. Ancak kuaförünüz masadan uzaklaşır veya yeterli özeni göstermezse, maalesef köpeğiniz tasmanın etrafında dönerek ya da masadan atlamaya çalışarak ciddi şekilde yaralanabilir. Diğer bir husus ise pet kuaförlüğünün olmazsa olmazı sabır ve gerçek hayvan sevgisidir. Nitekim bazı salonlarda yüksek ciro beklentisi veya parasal hedefler nedeniyle kuaförler ve diğer çalışanlar bazı kritik öneme sahip konuları atlayabilmektedir, hatta patili çocuklarımıza karşı daha sabırsız ve sert tutumlar gösterebilmektedir. Kötü bir kuaför tecrübesi yaşayan patili dostumuzun tekrar güven duyması ve düzenli bakımları çok daha güç bir hale gelmektedir" ifadelerini kullandı.



Kullanılan kurutucu ekipmana dikkat edilmeli



Genel olarak köpeklerin birçoğu yıkanmaktan hoşlansa da kurutma aşamasında bazen sıkıntılar yaşanabildiğini belirten Büyüktuna, "Kuaför salonunda ne tür bir kurutucu ekipman kullanıldığını görün. Bu aşamada dikkat edilmesi gerekenler, kurutucu ile uygulanan ısının gücü ve makinenin sesidir. Bazı duyarlı dostlarımız kurutucuya aşırı tepki verebilir ve hatta nöbet ya da kalp krizi geçirebilir. Diğer bir husus ise Pug, Boxer gibi burun kısmı basık olan bazı köpek ırklarının kurutucunun hava gücü nedeniyle nefesi kesilebilir. Bu durum ciddi bir travma ve korku oluşturabilir" dedi.



Sağlık sorunları ve kişilik yapısı hakkında pet kuaförünüzü bilgilendirin



Patili dostun sağlık sorunları ve kişilik yapısı hakkında kuaförün mutlaka bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Büyüktuna, "Eğitimli ve bilgili bir köpek kuaförü patili dostunuza özel prosedürleri bilir ve kuaför deneyimini patili dostunuzun özel ihtiyaçlarına göre en sağlıklı ve keyifli hale getirebilir" şeklinde sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

