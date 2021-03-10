Pet kuaföründe tıraşı ve bakımı yapılan "can dostlar" neşeli halleri ile gülümsetiyor - Son Dakika

Pet kuaföründe tıraşı ve bakımı yapılan "can dostlar" neşeli halleri ile gülümsetiyor

10.03.2021 11:19

Antalya'da, pet kuaförü ve bakım merkezi olarak hizmet veren merkeze getirilen evcil hayvanların, günlük bakım, banyo, tıraş ve fön işlemleri sırasındaki sevimli halleri renkli görüntü oluşturuyor.

Antalya'da, pet kuaförü ve bakım merkezi olarak hizmet veren merkeze getirilen evcil hayvanların, günlük bakım, banyo, tıraş ve fön işlemleri sırasındaki sevimli halleri renkli görüntü oluşturuyor.

Muratpaşa ilçesinde Ahmet Sav ve Ayla İskender ortaklığında evcil hayvanlar için hizmet veren pet kuaför ve bakım merkezine getirilen "can dostlar" ağız ve tüy bakımından tırnak ve tüy kesimine kadar hijyenik bir dizi işlemden geçiriliyor.

Banyo yaptırılan, havluyla kurutulan, fön çekilen, parfüm sıkılan, başlarına toka takılarak elbise giydirilen kedi ve köpeklerin geçtiği aşamalar sahiplerine de keyifli anlar yaşatıyor.

Bu işlemler sırasında hırçınlaşmadan sakince bekleyen, neşeli oldukları gözlenen hayvanların durumdan hoşnut, sevimli halleri ise gülümsetiyor.

"Bakım yapılmayan evcil hayvanınızda deri hastalığı oluşabilir"

Evcil hayvan sahiplerinin ilgi gösterdiği merkezin ortağı Ahmet Sav, AA muhabirine, yoğun iş yaşamında evcil hayvan besleyenlere yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Bu düşünceyle kedi köpek bakımı ve kuaförlüğü üzerine eğitim görerek sertifika aldığını belirten Sav, açtıkları merkezin bu alanda önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti.

Evcil hayvan bakımının önemli olduğuna dikkati çeken Sav, "Burada evcil hayvanlara makine ve makas tıraşı, hijyenik bakım yapıyoruz. Evcil hayvanlarımızın yazın 3 haftada bir, kışın ise 6 haftada bir banyosunun, en geç iki yılda bir de tıraşının yaptırılması gerekiyor. Hijyenik bakımını yaptığımız minik dostlarımızın tıraşlarını da anestezi yöntemini kullanmadan, ürkütmeden yapıyoruz." dedi.

Sav, tıraş olan ve bakımı yapılan hayvanın mutluluğunun gözlerinden okunduğunu dile getirerek, "Birçok kez karşılaştık ki yaptığımız tıraşlardan sonra hayvan kendini daha mutlu ve rahat hissediyor. Çünkü eğer biraz bakımsız kalmışsa vücudunda 'kıtlık' dediğimiz keçeleşme başlıyor. Taranmadığı zaman tüyler derinin hava almasını engelliyor ve bu yüzden de deri hastalıkları oluşabiliyor." diye konuştu.

"Onun sağlıklı olması benim için çok önemli"

Golden cinsi köpeğini merkeze getiren hayvansever Gökçe Tuğba Şirin de onu ailenin bir parçası olarak gördüklerini dile getirdi.

Köpeğinin bakımını düzenli yaptırdığını anlatan Şirin, "Köpeğim şu an 11 yaşında. Onun sağlıklı olması benim için çok önemli. Bakımından sonra tüyleri rahatlayıp, hava almış oluyor. Bu durum onun enerjisine de yansıyor. Kendini iyi hissediyor. Bizim çocuğumuz gibi oldu. Onu, neşesi yerinde ve iyi görmek bizi de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Züleyha Yaltan da Toy Poodle cinsi 2 yaşındaki köpeğiyle merkezin müdavimlerinden olduğunu söyledi.

Evcil hayvanının ayda bir bakımının yapıldığını, banyo yaptırılıp tırnaklarının kesildiğini aktaran Yaltan, "Patilerindeki tüylerinin ve tırnaklarının kesilmesi hem onun hem de benim açımdan faydalı oluyor. Çok rahatlıyor." şeklinde konuştu.

Pet kuaföründe tıraşı ve bakımı yapılan can dostlar neşeli halleri ile gülümsetiyor
Pet kuaföründe tıraşı ve bakımı yapılan can dostlar neşeli halleri ile gülümsetiyor
Pet kuaföründe tıraşı ve bakımı yapılan can dostlar neşeli halleri ile gülümsetiyor
Pet kuaföründe tıraşı ve bakımı yapılan can dostlar neşeli halleri ile gülümsetiyor

Ahmet Sav, Muratpaşa, Antalya, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pet kuaföründe tıraşı ve bakımı yapılan 'can dostlar' neşeli halleri ile gülümsetiyor - Son Dakika


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