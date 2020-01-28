Pet shop mağazasında yangın çıktı - Son Dakika

Gözyaşlarını tutamayan Erdemir'in eşi Serpil Erdemir de iş yerinden 5 nüfusun geçimini sağladığını ifade etti.

İş yeri sahibi Şaban Erdemir, yangının neden çıktığını bilmediklerini söyledi.

Kullanılamaz hale gelen mağazada, kafeslerde bulunan çok sayıda kuş telef oldu.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abide İş Hanı'nda Şaban Erdemir 'e ait pet shop'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yozgat 'ta pet shop mağazasında çıkan yangında çok sayıda kuş telef oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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