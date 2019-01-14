Pet Şişe Getirene Bez Torba

Edirne Belediyesi, çevre bilincini artırmak, geri dönüşüme destek vermek ve naylon poşet kullanılmasının azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla 5 plastik pet şişe getiren vatandaşa bez alışveriş torbası verecek.

Edirne Belediyesi, çevre bilincini artırmak, geri dönüşüme destek vermek ve naylon poşet kullanılmasının azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla 5 plastik pet şişe getiren vatandaşa bez alışveriş torbası verecek.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacıyla hayata geçirilecek çevreci uygulama kapsamında Edirne'de vatandaşlara hem bez torba dağıtılacak hem de toplanacak pet şişelerle geri dönüşüme katkı sağlanacak.



Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevrenin korunması için projeler geliştirdiklerini söyledi.



Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Tanrıkulu, "Geçtiğimiz yıllarda da belediye olarak vatandaşlarımıza bez torbalar dağıtmıştık. Ülke çapında plastiğe karşı başlatılan bu seferberliği çok önemsiyorum. Naylon poşetlerin kullanımına sınır getirilmesi çok yerinde. Biz plastiği ne kadar çok hayatımızdan çıkarırsak, o kadar çevreyi korumuş oluruz." dedi.



"Plastik kullanımının azaltılmasına önem vermeliyiz"



5 pet şişe getiren vatandaşa bez alışveriş torbası hediye edeceklerini dile getiren Tanrıkulu, şunları kaydetti:



"Edirne Belediyesi olarak her zaman çevreci bir anlayış sergiledik ve bu şekilde uygulamalar yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza bez torbalar dağıtacağız. Ancak bunu yaparken onlardan pet şişe getirmelerini istiyoruz. Hazırladığımız bez torbaları, pazarlar başta olmak üzere kent genelinde dağıtacağız. 5 pet şişe getirene hemen bir bez torba vereceğiz.



Böylelikle hem çevre duyarlılığını artıracağız hem de naylon poşet uygulamasına katkı vereceğiz. Vatandaşlarımızın pet şişeleri, sokağa ya da çöpe atmamalarını istiyoruz. Geri dönüşüm anlamında da önemli bir katkı olacak. Ben kendi hayatımda da her zaman bez torba kullanıyorum. Bunun yanında plastik kullanımının azaltılmasına da önem vermeliyiz. Ücretli poşet uygulaması başladığı gibi poşet üretimi yüzde 50 azaldı. Bu çok önemli bir veri. Bunu hep birlikte başarmalıyız."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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