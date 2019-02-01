Pet Şişe Getirenlere Bez Torba

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara bez torba dağıtıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara bez torba dağıtıldı.



Turhal Belediyesince Sıfır Atık Projesi kapsamında Kaymakamlık Çeşmesi karşısında kurulan stantta 15 pet şişe getiren vatandaşlara birer bez torba verildi.



Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer, burada yaptığı konuşmada, poşetlerin kullanımının azaltılması amacıyla artık parayla satıldığını hatırlatarak, "Bunlar tabii ki çevre bilincinin geliştirilmesi için önemli. Çocuklarımızın daha güzel yarınları olsun, daha temiz bir çevrede yaşasınlar diye bugünün yetişkinleri olarak üzerimize düşen bir görev bu. İnşallah bu çalışmalar devam edecek. Bundan sonra belki o pet şişeler hiç olmayacak, cam şişeye geçilecek." dedi.



Kaymakam Üçer ile Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Eyimaya da vatandaşlara bez torba dağıttı.

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