PET ŞİŞE VE BİDONLARDA 1 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

BURSA'da polis ekiplerince bir eve düzenlenen baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla sahte içki sattığı belirlenen M.K. takibe alındı. Dün, şüphelinin Osmangazi ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda, pet su şişeleri ve bidonlarda 1 ton sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.