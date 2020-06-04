Pet şişe ve metal meşrubat kutuları, kalem ve mama olarak geri dönüyor - Son Dakika

Mamak'ta plastik ve metal atıkların toplanmasını sağlamak ve sokak hayvanlarının yaşam mücadelelerine destek olmak amacıyla geri dönüşüm projesi hayata geçirildi.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başlatılan uygulama kapsamında iki bölmeden oluşan Kalemmatik ve Mamamatik ismi verilen makinelere atık bırakanlar, karşılığında kalem ve sokak hayvanları için mama alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çevre, insan ve doğa sağlığının korunması amacıyla projeyi yaygınlaştıracaklarını belirtti. Köse, gelecek nesillere yaşam standardı yüksek, sağlıklı ve güzel bir Mamak emanet etmek için çevresel projelere önem verdiklerini vurgulayarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen 'Sıfır Atık' projesini desteklemek adına Musiki Muallim Mektebi önü, Mamak Belediyesi Hizmet Binası önü ve Nata Vega AVM önünde hizmete sunulan makinelere atılan pet şişe ve metal meşrubat kutuları, kalem ve mama olarak geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

"Can dostlarımızın da yanındayız"

Geri dönüşüm ile enerji tasarrufu da gerçekleştireceklerini ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Gelecek nesle temiz bir çevre, temiz bir doğa bırakmak istiyoruz. Biliyorsunuz bir pet şişe doğada yüz yıllar içerisinde kayboluyor ve şekil değiştiriyor. Bir pet şişe uzun yıllar doğayı kirletiyor. Bu projede çocuklarımızı da doğaya karşı bilinçlendirmek ve çevre temizliği konusunda teşvik etmek istiyoruz. Aynı zamanda hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarımıza bu zor zamanlarda daha da özen gösteriyoruz. Can dostlarımızın da yanındayız. Mamamatik uygulamamız sayesinde de sokak hayvanlarına destek olacağız."