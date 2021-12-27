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BALIKESİR - "Pet şişede markasız satılan zeytinyağlarının hileli olabileceği" uyarısı - Son Dakika

BALIKESİR - "Pet şişede markasız satılan zeytinyağlarının hileli olabileceği" uyarısı

27.12.2021 11:28

Balıkesir'in Edremit ilçesi Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, markası ve üretim yeri belli olmayan zeytinyağlarının hileli olabileceği uyarısında bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, markası ve üretim yeri belli olmayan zeytinyağlarının hileli olabileceği uyarısında bulundu.

Diker, AA muhabirine, son günlerde zeytinyağında taklit ve tağşişin arttığını söyledi.

Hileli ürünlere karşı tüketicileri uyaran Diker, "Özellikle pirina yağı dediğimiz yağlar zeytinyağına karıştırılarak, çok az içine zeytinyağı konularak 'halis zeytinyağı', 'sızma zeytinyağı' gibi adlar altında çok da ucuz fiyatlara tüketiciye satılmaya çalışılıyor." dedi.

Diker, bu durumun insanların sağlıksız beslenmesine yol açarak, tüketicileri de mağdur ettiğini aktardı.

Üreticilerin alın terinin, emeğinin bu şekilde heba edilmesine karşı olduklarına işaret eden Diker, özellikle zeytinyağının pet şişelerde markasız, isimsiz şekilde, bilinmeyen kişilerden satın alınmamasını tavsiye etti.

Açıkta satılan ürünlerden kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Diker, "Güneşin altında duran bir şey, zeytinyağı bile olsa saatlerce, günlerce durmasından dolayı zeytinyağı olma özelliğini, vasfını kaybeder. O yüzden bilinen yerlerden zeytinyağının özellikle alınmasını veya bilinen bir arkadaşın tarlası, bağı bahçesinde yoksa özellikle markalı, tescil belgeli olarak bunlara dikkat edilmesini tüketici arkadaşlarımızdan rica ediyorum." diye konuştu.

Diker, özellikle internetten satılan hileli ürünlere karşı denetimlerin artırılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Coğrafi işaret ve kurumsallaşmış firma detayı

Zeytinyağı üreticisi Osman Baydar ise tüketicilere, yol kenarlarında markasız, merdiven altı üretilerek satılan ürünleri kesinlikle almamaları çağrısında bulundu.

Baydar, şunları kaydetti:

"Bu tür satıcılar, içine istedikleri gibi tağşiş yağ koyabilirler, istediklerini satabilirler. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken, burada birincisi coğrafi işaretli ürünlere baksınlar, ikincisi kurumsallaşmış firmalara baksınlar, ödül almış zeytinyağlarına da baksınlar. Bunlar önemlidir. Tüketicilerin biraz bilinçlenmesi gerekiyor. Tüketici, donan zeytinyağının iyi olduğunu bilir ancak her donan zeytinyağı iyi yağ değildir. Zeytinyağı genellikle 5 santigratın altında donar ancak bu bazen gerçekleşmeyebilir, yağın yapısında değişme olabilir. Zeytinyağının rengine bakarak diyorlar ki 'Sarıysa iyidir, yeşilse iyidir.' Böyle bir şey yok. Zeytinyağının rengine bakarak kalitesini anlayamayız. Zeytinyağının kalitesi kimyasal analizle ortaya çıkar."

Tağşiş zeytinyağlarının satışının çoğunlukla internet üzerinden yapıldığına işaret eden Baydar, tüketicilerin zeytinyağının hileli olup olmadığını fiyatına bakarak da anlayabileceğini belirtti.

BALIKESİR - Pet şişede markasız satılan zeytinyağlarının hileli olabileceği uyarısı
BALIKESİR - Pet şişede markasız satılan zeytinyağlarının hileli olabileceği uyarısı
BALIKESİR - Pet şişede markasız satılan zeytinyağlarının hileli olabileceği uyarısı

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Ziraat Odası, Zeytinyağı, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BALIKESİR - "Pet şişede markasız satılan zeytinyağlarının hileli olabileceği" uyarısı - Son Dakika
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