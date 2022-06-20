Pet şişeden ambalaj şeridine "atıksız" dönüşümün hikayesi (2)

Ürünlerin paketlenmesi, kargolanması ve stoklanması süreçlerinde kullanılan ve pet şişelerden dönüştürülen ambalaj şeritlerinin üretildiği fabrika, yılda 10 bin tona kadar pet şişeyi ekonomiye kazandırıyor.

Aşırı tüketim ve nüfus artışının yarattığı çevre kirliliği konusundaki bilinçlenme, geri dönüşüm sektöründe ilerlemeyi de beraberinde getirdi.

TÜİK 2020 verilerine göre Türkiye'de belediyelerin topladığı kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,13 kilogram.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2021 verilerine göreyse, toplanan 1 ton plastikle, 41 kilogram sera gazı, 5 bin 774 kilovat enerji ile yüzde 80 enerji tasarrufu sağlanıyor.

Bakanlığın gözetiminde Türkiye'de gelişen geri dönüşüm sektörü, ülke ekonomisine ihracat açısından son dönemde büyük katkı sağlıyor.

Türkiye'de pet şişeden ambalaj şeridi üreten 4 firmadan biri olan ambalaj tesisi, kapılarını AA'ya açtı.

Her gün yurt dışından ortalama 2 tır pet şişenin geldiği tesisin Üretim Müdürü İsmail Hendan, plastiği özellikle yıkanmış ve kırılmış satın almayı tercih ettiklerini, kırılmamış olanları da kendilerinin kırdığını belirtti.

Hendan, tırlardaki hammaddelerin depolama stok alanına indirildiğini, çuvallardan alınan numunelerin, nem, yabancı cisim ve temizlik yönünden uygunluğunun test edildiğini kaydetti.

Kalite kontrol aşamasında sorun olmayan malzemelerin üretim sürecine alındığını dile getiren Hendan, pet şişelerin önce eritildiğini, 6 saatin ardından sıvı hale dönüşen hammaddenin ayrıştırıldığını, önce sıcak, sonra soğuk suda yıkandıktan sonra ambalaj çerçeve sürecinde son şeklini aldığını anlattı.

Doğal kaynaklar korunurken ekonomiye katkı sağlanıyor

Firmanın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Derince de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık onaylıyla dünyanın pek çok ülkesinden plastik ithalatı yaptıklarını, plastik atıkları tesiste geri dönüştürüp, ambalaj şeritleri ürettiklerini bildirdi.

Doğal kaynakların kullanımı ve çevrenin korunması sorumluluğunun bilincinde olduklarının altını çizen Mustafa Derince, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüme katkı sağlayarak hem doğal kaynaklarımızı koruyoruz hem de mevcut geri dönüştürülebilir plastiklerden üretim yaparak, ekonomiye katkı sağlıyoruz. Hepsinden daha önemlisi gelecek nesillere temiz kaynaklar bırakmış oluyoruz. Firma olarak plastiğin çöp değil, geri dönüştürülebilir bir hammadde kaynağı olduğu, geri dönüşümün geleceğimizde vazgeçilmez bir yeri olduğuna inanıyorum. Kamuoyunda yaratılan yanlış bir algı operasyonu var. Biz plastik üretimi yapan sanayiciler, Türkiye'ye çöp ithal etmiyoruz. İthal ettiğimiz plastik ürünler, atığın geri dönüştürüldüğü değerli hammaddelerimizdir. Bu atık hammaddeyi geri dönüştürüyor, işliyor ve 25 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Ayrıca farklı sektörlerde üretim yapan ve bunları ihraç eden sanayicilerimize, ürünlerini paketlemeleri için ambalaj malzeme ihtiyaçlarını sunmuş oluyoruz."

"Yerli kaynaklardan istediğimiz atık malzemeyi bulamıyoruz"

Mustafa Derince, plastik ürünleri ithal etmek istemediklerini, öncelikle ülkedeki kaynakların geri dönüşümünü arzu ettiklerini vurgulayarak, "Bundan sonraki dönemde umarım yatırımlar büyüyerek devam eder ve biz sanayiciler atık ithal etmek zorunda kalmayız. Maalesef iç piyasada yerli kaynaklardan istediğimiz atık malzemeyi bulamıyoruz. Bu sebeple yurt dışında 8-9 ülkeden atık ithalatı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Derince, ürettikleri ambalaj çemberlerinin hemen hemen bütün sektörlerde kullanıldığını, ayrıca Türkiye'den yurt dışına ihracat yapan firmaların da bunları özellikle tercih ettiğini kaydetti.

Derince, "Bir ürünü üretiyorsunuz ama yerine sağlam ulaştıramıyorsunuz. Maalesef bu ürünün hiçbir değeri kalmaz, bundan dolayı da plastikten geri dönüştürülmüş ambalaj malzeme sağlamlık açısından dünyada tercih ediliyor." diye konuştu.

Bakanlıktan atık geri dönüşüm sektörüne sıkı denetim

İhracatını yaptıkları plastik şeritlerin kullanıldıktan sonra firmalar tarafından stoklandığını aktaran Derince, bunları alarak tekrar üretime dahil ettiklerini, yeniden çember ürettiklerini anlattı.

Derince, vatandaşların plastiğin dönüşümü konusunda bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızın plastiğin güvenli bir şekilde dönüştürüldüğüne güvenmesi gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık geri dönüşüm sektörünü çok sıkı denetliyor. Her 3 ayda bir teftişten geçiyoruz. Bu haberli olarak yapılan denetim. Bunun dışında Türkiye'ye ithal edilen her atık devlet kontrolünden geçer. Gümrükteki yetkililer bunları zaten Türkiye'ye giriş yaparken analiz ederler, uygun olmayanlar da geri gönderilir. Konteynırların gümrükten direkt olarak fabrikamıza gelmesi uydu alıcıları ile takip edilmektedir. Ben halkımızın bu konuda devletimize ve biz sanayicilere güvenmelerini istiyorum. Biz sadece katma değer yaratmaya çalışıyoruz."

"İhracata katkı sağlıyoruz"

Derince, tesislerinden çöp çıkmadığını, pet şişeyi işlerken çıkan atık malzemenin elyaf ve tekstil firmalarına hammadde olarak gittiğini, çadır bezinden kıyafete pek çok üründe kullanıldığını söyledi.

Mustafa Derince, "Geri dönüşümde 1 kilo çöp çıkmıyor. Tamamı geri dönüştürülüyor. Bizim geri dönüştüremediğimizi, başka firmalar bizden alıp katma değer yaratıyorlar." dedi.

Üretim tesisinin yıllık kapasitesinin 10 bin ton olduğunu belirten Derince, "Bunların tamamını geri dönüştürüyoruz. İhracatımıza katkı sağlıyoruz. 100 milyarlarca pet şişenin toprağa atıldığını, gömüldüğünü düşünmek istemiyorum. Biz atık olabilecek, doğaya zarar verebilecek ürünleri dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.