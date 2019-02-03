Son Dakika Haberleri: Pet Şişeler Gençlik Merkezinde Geri Kazanılıyor

Pet Şişeler Gençlik Merkezinde Geri Kazanılıyor

1 saat önce

Osmaniye'de Kadirli Gençlik Merkezinin kursiyerleri, topladıkları kullanılmış pet şişelerden kuş yemliği, saksı, süs eşyası ve oyuncak yaparak hem çevrenin korunmasını katkı hem de el becerilerinin gelişmesini sağlıyor.

Osmaniye'de Kadirli Gençlik Merkezinin kursiyerleri, topladıkları kullanılmış pet şişelerden kuş yemliği, saksı, süs eşyası ve oyuncak yaparak hem çevrenin korunmasını katkı hem de el becerilerinin gelişmesini sağlıyor.

Merkezde eğitim gören gençler, hazırladıkları "Her atık çöp değildir" projesi kapsamında sokak ve çöplerden atık pet şişeleri topluyor. Pet şişeleri kesip farklı renklere boyayan gençler bunları kuş yemliği, saksı, kalemlik ve oyuncak gibi ürünlere dönüştürüyor.

Atık pet şişeleri geri kazandıran gençlerden Didem Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, gönüllü gençler olarak sokaktaki atık şişeleri geri dönüşüme kazandırdıklarını söyledi.

Sosyal sorumluluk projesi olarak gördükleri çalışmayla doğayı da koruduklarını ifade eden Durmuşoğlu, "Severek yaptığımız çalışmayla saksılardan sulama sistemlerine, kalemlikten kuş yemliğine kadar birbirinden güzel eserler ortaya çıktı." dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Kamil Kerimoğlu da merkeze gelen gönüllü gençlerin birlikte el becerilerini geliştirmeleri amacıyla başlattıkları çalışmanın meyvesini verdiğini söyledi.

Doğaya zararı olan atık pet şişelerin gençlerin ellerinde sanata dönüştüğünü aktaran Kerimoğlu, "Merkezimize gelen gönüllü gençlerle beraber katı atık maddelerini geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bizler, 'Her atık çöp değildir' düşüncesi ile yola çıktık. Çok güzel eserler ortaya çıkarıyoruz." diye konuştu.

Gençlerin yaptıkları bazı ürünlerin gençlik merkezinin bahçesindeki peyzaj çalışmalarında saksı ve damlalık olarak kullanıldığını kaydeden Kerimoğlu, "Bu ürünler bahçemizde çok güzel bir görüntü oluşturdu. Kırtasiye ürünleri de yaptılar. Bu çalışmalarımızı daha da geliştirerek ilçedeki diğer okullara yaymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:10 Kaynak: AA

Kadirli, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bacağından Vurulan Genç Ambulansa Taşınırken Hem Güldü Hem Şarkı Söyledi Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı

'Aksaray Malaklısı' Olarak Bilinen Çoban Köpeklerine Dünyanın Birçok Ülkesinden Talep Yağıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 13:19:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pet Şişeler Gençlik Merkezinde Geri Kazanılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]