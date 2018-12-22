Son Dakika Haberleri: Pet Şişeler ve Plastik Kaplar Kuşlara Yemlik Oldu

Pet Şişeler ve Plastik Kaplar Kuşlara Yemlik Oldu

4 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) eğitim gören yaklaşık 60 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında atık plastik malzemelerden kuşlar için yemlik ve suluk yaptı.

Pet Şişeler ve Plastik Kaplar Kuşlara Yemlik Oldu, System.String[]
SITKI YILDIZ - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) eğitim gören yaklaşık 60 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında atık plastik malzemelerden kuşlar için yemlik ve suluk yaptı.

AİÇÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü öğrencileri, öğretim görevlisi Filiz Yeşildal koordinesinde kuşların kışın beslenip su ihtiyacını karşılaması için sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Proje kapsamında üniversite yerleşkesinde çöplere atılan plastik su şişelerini, inşaatlardan toplanan tahta ve sac parçalarını, plastik kapları okul kantininde bir araya getiren öğrenciler, birbirinden farklı yemlik ve su kapları yaptı.

Öğrenciler, içlerini yem ve su ile doldurdukları yemlik ve sulukları yerleşkedeki ağaçlara astı.

BESYO Öğretim Görevlisi Filiz Yeşildal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerle farklı etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Özellikle Ağrı gibi kış aylarının sert geçtiği ilde doğadaki canlıları beslemek istediklerini ifade eden Yeşildal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuşların susuz ve aç kalmamalarına bir nebze olsun katkıda bulunmak istedik. Hem sosyal sorumluluk görevini yerine getirdik hem de çevremize örnek olduk. Suluk ve yemlikleri özellikle tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapmaya çalıştık. Çünkü doğada plastiklerin yok olması çok zor olduğu için geri dönüşüme de katkı sağlamak istedik. Geri dönüşüm noktasında pet şişelerden yemlik ve suluk tarzında materyaller yapmaya çalıştık. Bunları da ağaçlarımıza asarak kuşların kışın soğuk havalarda aç kalmalarını engellemek istedik."

Yeşildal, benzer çalışmaların devam edeceğini ve yeni projelerle doğaya katkıda bulunacaklarını aktararak, projelerine destek veren Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile BESYO yöneticilerine teşekkür etti.

Kampüste kuşlar bu kış aç kalmayacak

Beden eğitimi öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Büşra Nur ise projede görev almaktan mutluluk duyduğunu, özellikle geri dönüşüm malzemelerinden yemlik ve suluk yapmanın farklı olduğunu ifade etti.

Aynı sınıfta okuyan öğrenci Orhan Taşdemir de tatil ve boş zamanlarında inşaatlarda çalıştığını bildirerek, suluk ve yemlikler için geri dönüşüm ve inşaat malzemelerini kullandıklarını söyledi.

Taşdemir, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki projeyi birinci sınıftan itibaren yapalım ama yine de elimizden geleni yaptık. Eğer faydalı bir şeyler yaptıysak ne mutlu bizlere. Genellikle inşaatlarla uğraştığım için yaptığım yemlik kış şartlarında daha dayanıklı yemlik oldu. Yemlik ve suluk yaparken geri dönüşüm malzemeleri kullandık. Hazır yapılmış olanlar çarşıda satılıyor ama bunlar el emeği, göz nuru olduğu için daha güzel oldu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:25 Kaynak: AA

Ağrı, Güncel
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