Pet şişelerden duvar ören öğretmenler, ödüllerini Emine Erdoğan'dan aldı

'ERCİŞ'TEKİ PROJENİN ÖDÜL KAZANDIRMASI ÇOK GÜZEL'

Ödülünü alan Derekent Okulu öğretmenlerinden Ramazan Çakır, bunun kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirterek "İlçe kaymakamlığımız ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün destekleri ile başlattığımız projemizin bu derece ilgi görmesi bizi çok mutlu etti. Çok güzel reaksiyonlarla karşılaştık. Erciş'in 45 kilometre uzağında Derekent köyünde yapılan çalışma size en iyi jüri ödülü kazandırıyorsa bu çok güzel bir mutluluktur. Biz öğretmenler olarak bize bu ödülü layık gören Emine Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz. Farkındalık için yaptığımız proje amacına ulaştığı için çok mutluyuz" dedi.

- Van