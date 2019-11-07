Son Dakika Haberleri: Pet şişelerden duvar ören öğretmenlere ödül
Son Dakika Güncel Pet şişelerden duvar ören öğretmenlere ödül

Pet şişelerden duvar ören öğretmenlere ödül

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesi Derekent İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından geçen eğitim öğretim yılında 100 bin adet pet şişe ile yapılan ihata duvarı projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık' projesi kapsamında yapılan 2'nci Uluslararası Sıfır...

Pet şişelerden duvar ören öğretmenlere ödül, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesi Derekent İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından geçen eğitim öğretim yılında 100 bin adet pet şişe ile yapılan ihata duvarı projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık' projesi kapsamında yapılan 2'nci Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinde yılın jüri özel ödülüne layık görüldü.


Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen 'sıfır atık' zirvesine katılan öğretmen ve öğrenciler, İstanbul dönüşü başarılarını Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ile paylaştılar. Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ile birlikte Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler, İstanbul'daki ödül töreni hakkında bilgiler verdi.


Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, çevre bilincine dikkat çeken projenin uluslararası bir zirvede jüri özel ödülüne layık görülmesinin takdire şayan olduğunu belirterek öğretmenleri tebrik etti. - VAN

Emine Erdoğan, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Misyonerlik yaptığı iddia edilen din dersi öğretmeni açığa alındı
Otizmli çocuklar ve aileleriyle sorun yaşayan veliler iddiaları yalanladı: Olay saptırılıyor Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:54:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pet şişelerden duvar ören öğretmenlere ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]