Pet şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pet şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Pet şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan şahıs tutuklandı

17 dakika önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde plastik şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan şahıs tutuklandı.

Pet şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan şahıs tutuklandı, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde plastik şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çömlekçi Mahallesi'nde plastik şişelere alkol doldurulup satıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri çalışma başlattı. Kullanılmayan bir dükkanda inceleme yapan polis, İ.C. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan 44 adet 0.5 litrelik plastik şişelerde alkollü içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON

Ortahisar, Trabzon, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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