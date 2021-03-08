Pet şişeleri ayağına takarak yaptığı kayakla çocukluk yıllarına döndü - Son Dakika

Kastamonu'da yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Kaçman, pet şişeleri ayağına geçirerek yaptığı kayakla çocukluk yıllarına geri dönüyor.

Çocukları ve torunları Kastamonu'nun çevresindeki ormanlık alanlara kızakla kaymaya giden emekli Ahmet Kaçman, bir gün onlarla birlikte kaymaya gitti. Kaçman, evinden götürdüğü 5 kilogramlık 2 pet şişeyi keserek ayağına giydi.

Karlı ve boş köy yollarında oğlunun arabayla kendisini çekmesini isteyen Kaçman, kızaklarla ve lastik ayakkabılarıyla kaydığı çocukluk günlerini yeniden yaşadı.

Kaçman, AA muhabirine, çocukluğunda dağlarda, yollarda çok kaydığını ifade ederek, "O zamanlar herkes kızakla kayarken benim bir naylon ayakkabım vardı, çömelerek onla kayardım. O zamanlar düvene de çok bindiğimiz için dengemizi o sayede iyi sağlıyorduk." dedi.

Kayarken çok eğlendiğini ifade eden Kaçman, şöyle devam etti:

"Çocuklarım ormanlık alana kaymaya giderken bir gün ben de gideyim, bizler nasıl kayıyorsak göstereyim, çocukluk anılarımı yaşayayım dedim. Eskiden düven sürerken hızlı hızlı giderken düven üstünde dururduk. Kaymaya giderken de bu aklıma geldi. Beş kilogramlık iki yağ şişesini kesip ayağıma, kayacak şekilde geçirdim. Boş yolda aracının arkasına bağladığım ipi tuttum. Çocukluk anılarımı yaşadım. Benim için güzel bir anı oldu."