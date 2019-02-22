Son Dakika Haberleri: Pet Şişeleri Getirene Bez Çanta Hediye

Pet Şişeleri Getirene Bez Çanta Hediye

17 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacıyla 5 pet şişe getirene bez çanta hediye veriyor.

Pet Şişeleri Getirene Bez Çanta Hediye, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacıyla 5 pet şişe getirene bez çanta hediye veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, beraberinde getirdikleri pet şişeleri Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim ederek kampanyadan yararlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek ve aynı zamanda geri dönüşümün hassasiyetine dikkati çekmek amacıyla bu kampanyayı başlattıklarını belirtti.

Vatandaşları kampanyadan yararlanmaya davet eden Taşkın, şunları kaydetti:

"5 pet şişe ile siz de geri dönüşümü başlatabilir, bez çanta hediyemizle geleceğe katkıda bulunabilirsiniz. Pet şişelerinizi ilgili müdürlüğümüze teslim ederek bez çanta hediyenizi alabilirsiniz. Bu şekilde hem geri dönüşüme katkı sağlayacağız hem de hemşehrilerimize, günlük kullanım malzemesi haline gelen bez çantaları ulaştırmış olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:25 Kaynak: AA

Siirt Belediyesi, Güncel
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